Русская «Википедия» захвачена лишь оппозиционной повесткой дня и насквозь пропитана либеральными политическими пристрастиями. Говорить о нейтралитете крайне популярного в мире интернет-ресурса не приходится. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

После возникшего скандала, в который оказалось втянуто и Федеральное агентство новостей, у многих возникли обоснованные вопросы к мотивации администрации ресурса. Напомним, ФАН, а также ряд других российских ресурсов, которые проводят расследования в отношении оппозиционных деятелей и либерального движения в России, оказались в черном списке «Википедии». Сайт, разработчики которого постоянно твердят о беспристрастности и невозможности влияния на работу ресурса извне, блокирует издание, предоставляющее подкрепленные доказательствами факты, за неудобную для российской оппозиции правду.

Крен в сторону либерального движения в России

Вопросом крайне необъективного отношения «Википедии» к либеральным движениям в РФ интересовались и ранее. Так, создатель проекта «Руксперт», топ-блогер «Живого Журнала» Олег Макаренко (он же пользователь fritzmorgen) высказывал мнение, что русский сегмент «Википедии» является захваченным и насквозь ангажированным ресурсом. Административный корпус правит статьи так, чтобы они отражали лишь «белоленточные русофобские взгляды».

По мнению Макаренко, модераторы ресурса ведут себя так, будто находятся на зарплате у Михаила Ходорковского, поскольку некогда «нейтральная» энциклопедия имеет резкий крен в сторону либеральных идей. В то же время различные полезные российские проекты не освещаются должным образом, информация о них зачастую либо стирается, либо искажается в выгодном для оппозиции ключе.

Администрация русской Википедии не скрывает антироссийских взглядов

В руководстве русской Википедии находятся люди, которые не скрывают своей антироссийской политической позиции. К примеру, учредитель Wikimedia RU Павел Каганер, который сейчас входит в число управляющих русским сегментом «Википедии», ранее заявлял, что Россия является «таким же нелепым обрубком, как и Украина. Оба этих урода получились в результате договора советских начальников между собой о разделе данных им в управлении частей единого государства».

Другой член Wikimedia RU Павел Крахотин уверял, что страной руководят «жулики и воры», и открыто призывал людей выходить на митинг в 2014 году, цитируя пост из блога Алексея Навального, и сообщал о личном участии в акции.

В составе администрации русской «Википедии» находится Анастасия Львова, выступавшая за изменение отношения к гомосексуалистам, причем продвигая идею о необходимости нормально относиться к подобной ориентации, в том числе у людей в детском возрасте. Явными антироссийскими идеями и сообщениями отметились также учредитель Wikimedia RU Андрей Волыхов, экс-администратор Сергей Лещина и еще один учредитель ресурса Илья Щуров.

Очевидно, что ничего предосудительного в политических взглядах людей быть не может, однако если они не находятся в руководстве «беспристрастного» и крайне популярного интернет-ресурса. Администраторы, редакторы и проверяющие должны быть аполитичны, поскольку их работа влияет на формирование общественного мнения. Неудивительно, что ФАН и прочие издания, представляющие фактические, но неудобные для оппозиции данные, оказываются занесенными в черный список «Википедии».