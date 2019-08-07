Климкин назвал условие вступления Украины в ЕС

Киев, 7 августа. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о шансах и условиях вступления страны в Евросоюз. С такими заявлениями он выступил на встрече с украинскими силовиками, которые воевали в Донбассе.

По оценкам Климкина, Украина сможет интегрироваться в ЕС в течение 14–15 лет. Однако для этого украинцам придется «хорошо поработать» в течение ближайших 3–5 лет. Украинский министр отметил, что некоторые «европейские партнеры» поддерживают эту интеграцию. Но Климкин допустил, что Украина может и никогда не попасть в ЕС.

«Но есть шанс, что мы никогда не успеем в последний вагон, — добавил Климкин. — Сам ЕС становится все сложнее, более евроскептическим и скептическим по расширению. От того, как мы будем двигаться ближайшие 3–5 лет, будет зависеть, попадем мы туда или нет».

Климкин признался, что опасается утечки трудовых ресурсов в европейские страны. Он считает, что Украина может превратиться в поставщика рабочей силы в Евросоюз. Глава МИД Украины убежден, что украинцы пользуются спросом за рубежом, пишут украинские СМИ.

«Украинские мозги нужны всем, — заверил он. — Все страны ЕС, хотя это и неизвестно, и даже Германия, предлагают нам специальные соглашения. Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов».

Однако у многих украинцев более негативный опыт работы в странах ЕС. В июле украинская преподавательница по имени Оксана рассказала, как отправилась в Польшу на заработки. По словам женщины, местные жители относились к ней как к «человеку второго сорта».