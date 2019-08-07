Бразильские «кукурузники с бомбами» превратят пилотов ВВС Украины в смертников

Украинские военные рассматривают возможность приобретения бразильских легких турбовинтовых штурмовиков Embraer EMB-314 Super Tucano. Об этом сообщил испаноязычный информресурс Infodefensa.com, по информации которого в Бразилию из «незалежной» прибыла представительная делегация во главе с командующим ВВС Украины генерал-полковником Сергеем Дроздовым.

Дроздов в Сан-Паулу

Напомним, что Дроздов является одним из самых опытных и компетентных офицеров украинских ВВС, за спиной которого — звание летчика-снайпера и более 2000 часов налета на таких машинах, как Л-39, Ан-26, МиГ-21, МиГ-29, Су-27 и Ми-8. Когда Киев искал человека для конструктивного диалога с офицерами американских ВВС и представителями ОПК США по тематике украинско-американского военно-технического сотрудничества, в Соединенные Штаты отправили именно Дроздова.

Осенью 2014 года Сергей Дроздов был уволен из ВСУ в запас в рамках люстрации. Но когда Киеву экстренно понадобился боевой офицер, способный руководить действиями ВВС в так называемой «зоне АТО», Дроздова в 2015-м «достали из нафталина» и вернули на службу.

Визит в Бразилию такой персоны, как Дроздов, — это показатель того, что ВСУ относятся к возможности приобретения бразильских Super Tucano достаточно серьезно. Отметим, что в латиноамериканской стране появление Дроздова оценили по достоинству и постарались оказать украинцам максимальное содействие. Для гостей из Киева были организованы демонстрационные полеты четверки легких турбовинтовых штурмовиков, в которых принял участие и сам Дроздов.

На авиабазе Кампо-Гранде украинскую делегацию ознакомили с организационно-штатной структурой 3-й эскадрильи 3-й авиационной группы ВВС Бразилии, на вооружении которой находятся Super Tucano. Также украинцам показали, как организована работа по обслуживанию самолетов. После этого Дроздов и Ко посетили в Сан-Паулу предприятие Embraer Defense & Security, специализирующееся на выпуске этих легких штурмовиков.

Там украинская делегация обсудила с бразильцами перспективы возможного сотрудничества и возможные условия приобретения легких штурмовиков. Немалый интерес у Дроздова и его свиты вызвал вариант приобретения Украиной Super Tucano согласно алгоритму американской программы Light Air Support (LAS). Последняя предполагает сборку и определенную доработку бразильских легких штурмовиков на американском предприятии во Флориде с последующей поставкой этих самолетов дружественным Вашингтону странам в кредит с рассрочкой на несколько лет. В частности, именно так ими обзавелись Афганистан, Ливан и Нигерия.

Усредненно один Embraer EMB-314 Super Tucano сейчас обходится покупателю в сумму от 18 млн долларов и больше. В связи с этим не исключено, что украинская сторона рассчитывает на финансовую помощь США при приобретении бразильских самолетов.

Опубликованную infodefensa.com информацию заметили в Киеве далеко не сразу. Только 6 августа украинские СМИ начали с восторгом тиражировать новость о возможной закупке. Новость ожидаемо вызвала изрядное волнение на украинских сайтах и собрала множество лайков.

Федеральное агентство новостей разобралось, зачем ВВС Украины вдруг захотели купить бразильские самолеты и насколько усилятся Повітряні Сили Збройних Сил України, если сделка состоится.

«Кукурузник с бомбами»

Разработка прародителя EMB-314 Super Tucano стартовала на фирме Embraer в далеком 1978 году. Новая легкая двухместная турбовинтовая машина изначально виделась ее создателям как учебно-тренировочный самолет. Позже к этому по требованию военных добавилась способность выполнять патрульные задачи, а также «подрабатывать» легким штурмовиком в контрпартизанских операциях или конфликтах малой интенсивности. Проще говоря, когда противник априори не располагает ВВС и приличной ПВО.

Будущая летающая «учебная парта» с бонусом «легкий штурмовик» должна была быть максимально проста в пилотировании и снисходительна к уровню квалификации пилота. Новый самолет должен был быть малошумным и уметь действовать с небольших аэродромов с длиной ВПП порядка 1400 метров. Еще на стадии проектирования была поставлена задача минимизации расходов в ходе эксплуатации и обслуживания будущего учебно-боевого самолета.

В общем, специалисты Embraer должны были создать этакий «кукурузник с бомбами». Отдадим должное бразильским конструкторам — с поставленной им задачей они справились. Впервые поднявшийся в воздух 16 августа 1980 года новый учебно-боевой самолет, получивший название Embraer EMB-312 Tucano, оправдал возложенные на него надежды. Надежная, неприхотливая и достаточно дешевая машина зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Мало того, он стал родоначальником целого «Туканокласса» легких штурмовиков в военной авиации.

«Триста двенадцатый» привлекался для нанесения бомбово-штурмовых ударов в локальных вооруженных конфликтах, боролся с повстанческими формированиями, совершал патрульно-разведывательные полеты и пресекал наркотрафик. Tucano пользовался такой популярностью, что лицензию на его производство приобрела даже британская фирма Short.

Там, где ПВО противника не располагало чем-то более существенным, чем пулеметы, применение «настоящих» штурмовиков — Су-25 или Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II — было явно избыточным. Зато Embraer EMB-312 Tucano там оказался очень к месту.

В январе 1991 года бразильцы начали разработку улучшенной версии своего авиабестселлера — она совершила первый полет 2 июня 1999 года. Так появился Embraer EMB-314 Super Tucano, получивший усиленный планер с удлиненным фюзеляжем, турбореактивный двигатель Pratt&Whitney PT6A-68/3, новый фонарь и катапультные кресла, защиту кабины из кевлара, новое бортовое радиоэлектронное оборудование, приемник спутниковой навигации, пару 12,7-мм пулеметов FN Herstal M3 в крыльях и ряд иных усовершенствований, включая пять узлов внешней подвески.

Super Tucano мог таскать до 1500 кг боевой нагрузки. Для сравнения, нормальная боевая нагрузка куда более дорогостоящего реактивного штурмовика Су-25 составляет 1400 кг.

Помимо крупнокалиберных пулеметов, арсенал нового детища Embraer мог включать 20-мм пушку, ракеты «воздух-воздух», блоки НУРСов, а также свободнопадающие и корректируемые авиабомбы. Для Super Tucano было разработано несколько вариантов разведконтейнеров американского и французского производства, в том числе компактная РЛС бокового обзора.

Embraer EMB-314 Super Tucano выпускается не только в двухместной учебно-боевой модификации А-29В, но и в чисто ударной одноместной A-29А. У последней место второго члена экипажа занимает 400-литровый протектированный топливный бак, значительно увеличивший время нахождения самолета в воздухе.

Super Tucano прекрасно показали себя в Латинской Америке при операциях по пресечению наркотрафика и незаконной добычи древесины. Очень активно они применялись в Колумбии. В конце концов, заинтересованность в приобретении Super Tucano озвучило Командование специальных операций США. В феврале 2013 года было заключено американо-бразильское соглашение, в соответствии с которым несколько доработанные Embraer EMB-314 Super Tucano начали собираться в Джексонвилле, штат Флорида.

Полет в один конец

По состоянию на 2018 год, Super Tucano эксплуатировались в Анголе, Афганистане, Бразилии, Буркина-Фасо, Доминиканской Республике, Индонезии, Колумбии, Мавритании, США, Чили, Эквадоре, Гане, Гондурасе, Ливане, Мали, Нигерии, Сенегале и Филиппинах. А в нынешнем году, как мы уже знаем, о приобретении бразильских легких турбовинтовых штурмовиков задумались на Украине.

Зачем же Киеву понадобились бразильские самолеты?

Вариантов ответа на этот вопрос может быть много. Но все они будут отталкиваться от одного обстоятельства — плохого, а местами и просто отвратительного состояния матчасти ВВС Украины. Киеву банально не хватает самолетов, любых. Иначе там вряд ли задумались бы о приобретении крылатых машин, изначально разработанных для ВВС стран второго, а то и третьего порядка.

«Довеском» к этому может идти желание получить Super Tucano на тех же условиях, что и Афганистан, Ливан и Нигерия, то есть в кредит с рассрочкой. Возможно — по линии американской программы межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS).

В самом деле, если у Афганистана, Ливана и Нигерии трюк с приобретением Super Tucano через американские руки удался, то почему бы тот же фокус не попробовать провернуть «незалежной»?

Теперь задумаемся над тем, как Киев будет использовать бразильские самолеты, если он их все-таки в какой-то момент получит.

Конечно, используемый применительно к Embraer EMB-314 Super Tucano термин «легкий штурмовик» завораживает и заставляет в первую очередь видеть в них дешевую альтернативу штурмовикам Су-25. Думается, в какой-нибудь Колумбии такой вариант вполне «взлетел» бы. Но не на Украине.

Попытка использования «контрпартизанского» самолета против насыщенной малокалиберной зенитной артиллерией, ПЗРК, а то и чем похлеще обороны народной милиции ДНР и ЛНР скорее всего превратится, тактично выражаясь, в попытку с негодными средствами. Называя вещи своими именами — в самоубийство для пилотов Super Tucano.

Напомним, что горячим летом 2014 года куда менее организованные, чем сейчас, вооруженные формирования народных республик Донбасса успешно «ссаживали с небес» не только полноценные штурмовики Су-25, но и истребители МиГ-29, а также фронтовой бомбардировщик Су-24М. Так что вылет в 2019-м «Супер Туканов» на штурмовку позиций защитников республик с достаточно большой вероятностью станет полетом смертников в один конец.

Замена «Альбатросам»

Кстати, тут всплывает еще и вопрос с вооружением легких штурмовиков.

На infodefensa.com указывается, что интерес делегации Украины к приобретению Embraer EMB-314 Super Tucano посредством схемы программы LAS объясняется тем, что подобный алгоритм якобы позволит привлечь предприятия украинского ОПК к изготовлению вооружения для украинской версии этого самолета.

Не совсем понятно, что при этом автор текста, опубликованного на испаноязычном информресурсе, имеет в виду. Налаживание производства на Украине номенклатуры вооружения натовского образца? С одной стороны, Киев всячески декларирует, что идет по пути внедрения в ВСУ стандартов НАТО. С другой, освоение производства на Украине иностранного комплекса вооружения Super Tucano явно будет делом весьма непростым, долгим и крайне затратным.

Поэтому более логичной видится ситуация, при которой украинский ОПК не будет «изобретать велосипед» с шильдиками НАТО, а займется адаптацией самолетов из Бразилии к использованию уже имеющихся в распоряжении ВВС Украины образцов авиационного вооружения. Впрочем, и это не самое простое «удовольствие».

Конечно, Киев может постараться приобрести необходимое для легких штурмовиков вооружение за границей. Но и на этом пути украинцев поджидают весьма существенные ухабы и кочки — начиная с получения разрешения на покупку и заканчивая немаленькой ценой.

Пожалуй, наиболее дорогостоящими, но и наиболее эффективными будут «Супер Туканы» с американскими ракетами класса «воздух-поверхность» AGM-114 Hellfire. Легкие штурмовики в такой комбинации, да еще и увязанные в единый разведывательно-ударный контур с, допустим, уже поставляемыми Турцией Украине беспилотниками Bayraktar TB2, могут доставить неприятности защитникам Донбасса.

Словом, что может висеть под крыльями украинских «Супер Туканов» — вопрос не праздный. Решить эту проблему, конечно, можно. Но обойдется это Киеву, в зависимости от выбранного способа, либо дорого, либо очень дорого.

Есть ненулевая вероятность того, что если Super Tucano все же появятся на Украине, то как минимум первое время они будут летать вообще без подвесного вооружения. То есть функция «легкий штурмовик» де-факто у Embraer EMB-314 Super Tucano окажется невостребованной.

Это обстоятельство подсказывает, по сути, единственный вариант, оправдывающий приобретение Киевом бразильских машин — использование их в качестве учебно-тренировочных самолетов (УТС). С учетом удручающего технического состояния большей части УТС L-39 Albatros, числящихся в составе 7-й, 114-й, 204-й, 299-й бригад тактической авиации и 203-й учебной авиационной бригады ВВС Украины, интерес Дроздова и Ко к Super Tucano становится понятным.

Приобретение двух-трех десятков Embraer EMB-314 Super Tucano позволит ВВС Украины отправить наиболее изношенные «Альбатросы» на покой, пересадив курсантов на новые УТС. Однако существенно нарастить ударные возможности украинских военно-воздушных сил путем бразильской закупки Киеву не удастся.

При этом следует понимать: совсем не факт, что Украина сможет приобрести Embraer EMB-314 Super Tucano. Например, по состоянию на начало августа украинское министерство обороны не заключило контрактов в рамках гособоронзаказа примерно на 8 млрд гривен, из-за чего застопорилась работа сразу на нескольких десятках предприятий ОПК Украины.

В такой патовой ситуации мечты Дроздова и Ко о Super Tucano рискуют так не выйти за рамки оптимистичных задумок.