Женщинам можно все, но только не в Интернете: пять интересных особенностей современного Ирана

Специальный корреспондент Федерального агентства новостей находится в самом центре Исламской Республики Иран. Вот уже 40 лет эта страна живет под жесточайшими западными санкциями и открыто противостоит Соединенным Штатам.

В последние годы ситуация накалилась до предела. Иранцы сбили американский беспилотник, а в Штатах объявили о включении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР — иранское военно-политическое формирование) в список террористических организаций. Несмотря на это, жизнь в Иране продолжается. Со всеми ее неповторимыми особенностями и причудами.

Вот некоторые из них.

1. Женщины

Быть женщиной в Исламской республике — все равно что иметь «ксиву» или влиятельного родственника. Чем персиянки нередко злоупотребляют. Особенно в судах и за рулем.

2. Любишь — плати

Есть такая штука — мехрие. Это любое ценное имущество (как правило, золотые монеты), которое иранец должен предоставить женщине согласно мусульманскому брачному договору. Сумму мехрие молодожены определяют, что называется, на берегу. И тут все зависит от аппетитов невесты. Если одной будет достаточно пяти золотых монет или свадебного путешествия, то другая потребует миллионы долларов. А была история, когда жениху пришлось посадить 1372 дерева в качестве обязательного выкупа.

В общем, если мужчина соглашается, он должен иметь в виду — выплатить мехрие необходимо по первому требованию жены. И крайне наивно полагаться на любовь до гроба, потому что, если пара разведется, а мехрие не выплачено, мужчина может сесть в тюрьму.

Решает такие вопросы судья, и в большинстве случаев он встает на сторону женщины. Мужа могут обязать выплачивать мехрие по частям — например, раз в два месяца по монете. И так годами, пока не выплатит всю сумму. Справедливости ради, действительным считается только то мехрие, которое было четко сформулировано в документе. И мужчина тоже может расписать свои требования в брачном договоре.

Кроме мехрие, есть еще нафаге — расходы на содержание семьи. Проще говоря, это все, что глава семейства покупает жене, детям и в дом. Теоретически женщина может обратиться в суд и заявить, что нафаге не выплачивается. Доказывать, что это не так, должен супруг. Получается, любовь любовью, а чеки после каждого похода в магазин, театр или ресторан извольте сохранять.

Ну и наконец, оджрат аль-мисль — отдельная плата женщине (в случае развода) за то, что она убиралась, готовила, стирала и воспитывала детей. Дело в том, что большинство мусульманских ученых (в том числе в Иране) сходятся во мнении, что работа по дому не входит в обязанности супруги. Поэтому все старания жены должны быть вознаграждены. И она вполне может обвинить мужчину в невнимательности, что неизбежно обернется для него проблемами в суде.

Цель всех этих законов — демонстрация места женщины в жизни общества.

3. Синий Nissan

Если вы увидите на дороге этот легендарный синий автомобиль (его называют синий Nissan/Nissan Abi), то лучше держитесь от него подальше. В Иране водители этих машин стали синонимом слова «авария».

В чем причины необычного явления — доподлинно не известно. Как и то, почему эти автомобили не красят в другие цвета. Я думаю, все дело в том, что синий Nissan стал своего рода национальным достоянием.

Из-за особой выносливости и вместимости Nissan Abi стали популярны на севере страны, в деревнях. К слову, именно жители этих мест считаются в Иране самыми неадекватными водителями. Скорее всего, этим и объясняется запредельное количество автокатастроф с участием синих Nissan Abi.

4. Только для иранок

В иранском метро есть отдельный вагон для женщин. Из-за этого власти страны часто обвиняются в сексизме и мракобесии. Обвиняют, как правило, те, кто ни разу не бывал в Исламской Республике Иран и не читал первый пункт из этой подборки.

На самом деле вагоны для женщин — это личное пространство, где иранки могут скрыться в час пик. Мужчинам, разумеется, входить туда запрещено. А вот женщины, если захотят, могут в любой момент перейти в общий вагон. По такому же принципу в стране функционирует такси для женщин.

5. Интернет

После блокировки Telegram (еще пару лет назад это был самый популярный мессенджер в Иране) иранцы стали массово уходить в WhatsApp.

Вообще с Интернетом тут все очень сложно и неоднозначно. С одной стороны, такие соцсети, как Twitter и Facebook, официально запрещены. С другой, у большинства первых лиц есть в этих соцсетях верифицированные аккаунты.

В Исламской Республике действует отдельный орган, отслеживающий поведение пользователей в Сети. В прошлом году внимание иранских киберполицейских привлекла девушка-подросток, снимавшая свои танцы на видео и публиковавшая их в Instagram (вторая по популярности соцсеть в Иране). Юной танцовщице пришлось писать объяснительную, в которой она пообещала больше так не делать.

Что же касается обхода блокировки сайтов, то сделать это можно без особого труда. Но и тут есть нюанс — не каждый VPN сработает.