Осужденных из Петербурга и Ленобласти отправляют в отпуск. ФАН-ТВ

В учреждениях УФСИН Петербурга и Ленобласти осужденные начали уходить в отпуск. В 2019 году из тюрем на время отпустили 27 человек. В их числе две колонии-поселения с облегченным режимом содержания преступников, из которых к родным отпустили 18 человек.

«Осужденным может быть предоставлен отпуск за пределами исправительного учреждения. Для этого ему необходимо обратиться с письменным заявлением не позднее трех месяцев до наступления права на отпуск. Отпускают человека с положительной характеристикой. Он понимает степень ответственности, что подводит и себя, и нас, администрацию, которая ему поверила. С начала этого года мы предоставили шесть отпусков. Двое осужденных ушли условно-досрочно. Волосовский суд удовлетворил их ходатайство об условно-досрочном освобождении. Это им очень большой стимул», — поясняет начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ФКУ КП-1 УФСИН по Петербургу и Ленобласти Екатерина Шумилова.

Далеко не любой осужденный может рассчитывать на такую привилегию. Шанс есть только у трудоустроенного человека с положительными характеристиками, активно участвующего в жизни учреждения и отряда, а также без действующих взысканий. Однако те, кому все же удается получить такое право, вспоминают об отпуске с теплом.

«Я вышел за ворота и непередаваемые ощущения свободы. Приехал домой. Меня встретила жена, мама. С друзьями посидели за столом. Дочка внука привезла, я с ним наигрался, набегался. Походил по местам молодости, юности. Моргнул, открыл глаза и уже пора ехать. То есть быстро, много чего не успел сделать, но хорошо хоть так. Здорово, что получилось, сам не ожидал, что так можно. И статья у меня тяжелая, и срок. Я знал, что такое в принципе возможно, но удивился, когда предложили», — признается осужденный Алексей Кривошонок.

Кроме того, краткосрочные отпуска не только являются поощрением, но и помогают осужденным привыкать к нормальной жизни перед освобождением из тюрьмы.