Бельгиец купил в баре подлинник Рембрандта за 500 евро

Брюссель, 7 августа. Бельгиец случайно купил подлинник Рембрандта всего за 500 евро. Истинная стоимость полотна кисти великого художника, по оценкам специалистов, составляет 30 млн евро.

Обладателем картины с изображением Христа стал житель города Льеж. Самое удивительное, что мужчина не знал о том, что купил подлинник Рембрандта и обнаружил это только спустя десять лет, пишет Brussels Times. По данным издания, он купил это полотно у приятеля в баре в начале 2000-х годов, решив помочь ему рассчитаться с долгами.

Когда с момента покупки минуло десять лет на эту картину обратил внимание друг покупателя. Он предложил показать ее специалисту в сфере искусства. Эксперт пришел к выводу, что автором картины «Се человек» (Ecce homo) может быть великий живописец, потому что в картине отчетливо прослеживается почерк голландца.Как уточняет телеканал «МИР24», высота картины составляет около 30 сантиметров. Удивительно, но за 400 лет ее деревянная поверхность почти не изменилась.

Узнав мнение эксперта, бельгиец решил выставить картину на торги. В случае, если полотно удастся продать, то вырученные средства мужчина хочет вложить в любимый футбольный клуб.

Местные СМИ поделились разными деталями этого события. Так, одному изданию удалось узнать, что после покупки картины мужчина поместил ее в банк. Через несколько лет банк ограбили, но налетчики не оценили произведение искусства и оставили его лежать на стуле.