Коломойский рассказал, как Украине выжить без российского газа

Киев, 7 августа. Украине надо «сжать зубы и пережить» отсутствие российского газа, который «никогда не был нужен стране». Об этом заявил журналистам бывший губернатор Днепропетровской области, олигарх Игорь Коломойский.

По словам украинского бизнесмена, Украине никогда не был нужен российский газ.

«Что касается российского газа — нам до задницы ваш газ. Это мое личное мнение. Вы нанесли нам уже столько вреда и ущерба, что еще на три миллиарда вреда — надо сжать зубы и пережить. Я считаю, что трубу вообще можно было бы закрыть и забыть», — рассказал Коломойский, как Украине выжить без российского газа.

Он считает, что голубое топливо можно брать у Европы, сообщает РБК Украина.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что «Газпром» считает возможным продление контракта по транзиту газа с Украиной на небольшой срок. Однако украинские власти заинтересованы в долгосрочной 10-летней сделке, что не выгодно Москве.

Действие текущего соглашения на транзит российского газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Киев выступает категорически против проекта «Северный поток — 2», поскольку боится потерять колоссальную прибыль от транзита газа из РФ. Немецкие власти неоднократно заявляли, что проект «Северный поток — 2» носит исключительно экономический характер.