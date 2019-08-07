Эксперт оценил новые данные по MH17, предложенные России немецким детективом

Немецкий детектив Йозеф Реш, который по частному заказу с 2014 года расследует катастрофу малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом, предложил передать результаты своей работы России, Малайзии, а также другим странам.

Реш обещает обнародовать информацию о причинах трагедии, назвать имена виновных, а также передать данные с американских спутников, которыми он располагает. По словам детектива, он готов это сделать, если международная следственная группа во главе с прокуратурой Нидерландов в очередной раз откажется принять к сведению его доказательства, сообщает РИА Новости.

Комментируя информацию о планах Реша придать огласке результаты своего расследования, военный эксперт Борис Рожин (Colonel Cassad) отметил, что данные, собранные немецким детективом, могут оказаться полезны для опровержения антироссийской версии, которую скармливают людям на Западе.

«Этот детектив занимался расследованием катастрофы по заказу неназванного лица, — рассказал эксперт Федеральному агентству новостей. — Реш искал информацию, связанную Украиной, был в ДНР и ЛНР, работал в Европе, собирая различные сведения. По его утверждению, он собрал различные факты, связанные с гибелью Boeing, которые не стыкуются с официальной версией, раскручиваемой международной следственной группой. Напомню, выводы этой группы, в основном из Голландии, не устроили Россию и не устроили Малайзию как основного пострадавшего. Реш утверждает, что у него есть факты, которые помогут заполнить лакуны в официальной версии. Ранее он предлагал эти факты голландцам, — они отказались эти факты принимать, как раньше отказались принимать факты от России».

По словам эксперта, в Германии от расследования Реша тоже отмахнулись.

«История продолжается уже не первый месяц, — говорит Рожин. — Поскольку детектив не смог передать эти факты в международную следственную группу, теперь он публично предлагает собранные им сведения России и Малайзии. Но пока не известно, что именно он собрал, так что установить ценность этих данных сейчас невозможно. Когда они будет опубликованы, тогда станет ясно: имеют ли эти данные реальную ценность, или он просто, как говорится, «хайпит» на этой истории. Но, если исходить из того, что многие факты никак не объясняются официальными версиями, не удивлюсь, если он действительно смог найти что-то реальное, имеющее отношение к катастрофе Boeing».

Эксперт напомнил, что ни одна из версий не объясняет появления вблизи места катастрофы украинских военных самолетов, а таких задокументированных свидетельств немало.

«Даже официальная голландская версия не может объяснить, что делали украинские боевые самолеты в районе гибели Boeing, — говорит собеседник ФАН. — Так что, если есть какие-то факты, которые Реш действительно может верифицировать и подтвердить, это поставит под сомнение весь «накат» на Россию, который формируется в западных СМИ в связи с этим делом. Думаю, это будет очередным подтверждением того, что западным читателям до этого годами скармливали какую-то непонятную антироссийскую субстанцию. А факты, которые не укладывались в «нужную» версию, сознательно игнорировались или замалчивались».

Эксперт подчеркнул важность вопроса, действительно ли Реш нашел заслуживающих доверия свидетелей и подверженную фактуру.

«Если да, это может стать определенным повтором в расследовании, а если нет — он станет еще одним человеком, попытавшимся «похайпить» на этой истории. Тогда и узнаем, кем его считать: честным расследователем или мелким карьеристом, желающим на этом заработать или сделать себе имя. Но заявка сделана громкая, и она вынесла Реша в пространство большой международной политики. Но, повторю, оценивать будут не его слова, а конкретные факты, которые он обещает предать огласке уже на этой неделе. Что ж, ждать осталось недолго», — резюмировал Борис Рожин.

Малайзийский Boeing-777, рейс MH17 Амстердам —Куала-Лумпур, потерпел катастрофу 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все находившиеся на борту 298 человек — пассажиры и члены экипажа. В июне международная следственная группа, расследующая катастрофу, называла имена подозреваемых, по версии следствия причастных к доставке в Донбасс ЗРК «Бук», из которого мог быть сбит лайнер. Среди подозреваемых есть граждане РФ.

Москва неоднократно заявляла, что все обвинения в причастности России к крушению малайзийского Boeing беспочвенны и голословны, а расследование является предвзятым и однобоким. Президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россию не допускают к расследованию, что делает в принципе невозможным признание Москвой его результатов. О недоверии к выводам международного следствия заявил и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад.