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Синоптики напугали москвичей приближением погодного коллапса

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Синоптики напугали москвичей приближением погодного коллапса

Москва, 7 августа. В ближайшие два дня в Москве наступит погодный коллапс, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Позднякова напугала москвичей приближающейся непогодой. Синоптики ожидают прихода в город мощного атлантического циклона. По их данным, с собой он принесет сильные ливни, грозы, а также порывы ветра 15–20 метров в секунду. Погодные коллапс, как назвали явление специалисты, закончится только к ночи пятницы.

«Может выпасть до половины месячной нормы осадков, для города это составляет 77 миллиметров», — приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Синоптики напугали москвичей приближением погодного коллапса

Конец июля и начало августа в столице оказались по-осеннему холодными. В Государственной думе в связи с ситуацией даже предложили включать отопление в домах. Ретейлеры в свою очередь обратили внимание на рост продаж теплой одежды.

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