Названа предварительная причина взрыва в Магнитогорске

Магнитогорск, 7 августа. Взрывное устройство, заложенное в автомобиле, сработало в одном из дворов Магнитогорска по адресу улица Советской армии, 51.

Взрывное устройство было заложено в автомобиле «ВАЗ-2106», оно сработало, когда дверь машины открыл ее владелец — 34-летний Шехе Камолов. Взрыв был небольшой силы, но взрывное устройство было начинено болтами, гайками и другими поражающими элементами. Мужчина получил ранения от поражающих элементов.

Бригада скорой помощи прибыла на место взрыва в течение 11 минут. Пострадавшего доставили в больницу, его состояние оценивается как средней тяжести. На месте взрыва работают саперы, сообщает «Царьград».

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, пишет RT. Во дворе, где произошел взрыв, живут многие представители таджикской диаспоры. Происшествие могло произойти из-за конфликта внутри диаспоры, сообщает URA.RU со ссылкой на источники.

В начале июля в Магнитогорске произошла драка с участием представителей таджикской диаспоры. Перед этим сгорели торговые павильоны на Центральной городской ярмарке, где работают выходцы из Таджикистана.