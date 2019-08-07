Доктор Мясников назвал топ-5 способов экономии на лекарствах

Москва, 7 августа. Доктор Мясников назвал топ-5 способов экономии при покупке медицинских товаров в аптеках без вреда здоровью. По словам специалиста, 95% всех рекламируемых таблеток и препаратов не приносят пользу.

Мясников отметил, что перед походом в аптеку необходимо составить список лекарств, которые действительно нужны. Врач также рекомендует отказаться от покупки ненужных сопутствующих товаров и препаратов «со скидкой и по акции», а также не покупать лекарства «на черный день», пишет «Экономика сегодня».

В-третьих, по мнению Мясникова, нужно игнорировать все лекарства, рекламируемые по телевидению и в прессе, поскольку 95% этих лекарств не принесут никакой пользы. Также эксперт советует не доверять рекомендациям фармацевтов.

Пятый совет по экономии средств заключается в подборе бюджетных аналогов лекарства, пишет «Царьград».

Ранее доктор Мясников назвал лекарства, которые помогают при приеме не по инструкции. Эксперт указал на аспирин, который изначально назначался медиками для профилактики инфаркта и инсульта, но позже выяснилось, что при многолетнем систематическом применении этот препарат снижает риски развития онкологии легких и кишечника.