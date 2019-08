Мать Бузовой заставила продюсера «Ласкового мая» изменить мнение о поющей дочери

Отдыхаю сегодня в городе Санкт-Петербурге, на дне рождения очень хорошей нашей подруги, где встретился с Ириной Александровной Бузовой. Она в центре фото. Это мама Ольги Бузовой. Я когда-то говорил, что Ольга - самая бездарная певица всех времён и народов. Но я тоже не могу петь и на меня также говорили. Ирина Александровна прекрасный человек и семья у них хорошая. Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времён и народов.????

A post shared by Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) on Aug 6, 2019 at 1:12pm PDT