Мать Бузовой заставила продюсера «Ласкового мая» изменить мнение о поющей дочери

Санкт-Петербург, 7 августа. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о встрече в Петербурге с матерью Ольги Бузовой Ириной.

С Ириной Бузовой Разин встретился на дне рождения общей подруги.

«Ирина Александровна прекрасный человек, и семья у них хорошая, — заметил продюсер. — Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью».

Он признал, что некогда заявлял, что Ольга Бузова является самой бездарной певицей всех времен и народов. Разин отметил, что тоже не может петь, и аналогичные обвинения звучали и в его адрес. Мама Бузовой заставила продюсера «Ласкового мая» изменить мнение о поющей дочери, передает «Пятый канал».

«Оленька, беру свои слова обратно, — обратился он к певице на своей странице в Instagram. — Мы с тобой лучшие певцы всех времен и народов».

Эпатажная певица Ольга Бузова нередко становится не только объектом пристального внимания общественности, но и различных обвинений со стороны коллег по цеху. Так, известный российский певец Егор Крид попытался спровоцировать Бузову после того, как она приняла участие в скандальном YouTube-шоу Comment Out. По мнению исполнителя, девушка вела себя как «порнозвезда». Крид также напомнил Бузовой о ее отношениях с Тимуром Батрудиновым, заметив, что ее «бойфренд» даже отказался смотреть этот выпуск Comment Out.