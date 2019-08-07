Мать Бузовой заставила продюсера «Ласкового мая» изменить мнение о поющей дочери

Санкт-Петербург, 7 августа. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о встрече в Петербурге с матерью Ольги Бузовой Ириной.
С Ириной Бузовой Разин встретился на дне рождения общей подруги.
«Ирина Александровна прекрасный человек, и семья у них хорошая, — заметил продюсер. — Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью».
Он признал, что некогда заявлял, что Ольга Бузова является самой бездарной певицей всех времен и народов. Разин отметил, что тоже не может петь, и аналогичные обвинения звучали и в его адрес. Мама Бузовой заставила продюсера «Ласкового мая» изменить мнение о поющей дочери, передает «Пятый канал».
«Оленька, беру свои слова обратно, — обратился он к певице на своей странице в Instagram. — Мы с тобой лучшие певцы всех времен и народов».
Отдыхаю сегодня в городе Санкт-Петербурге, на дне рождения очень хорошей нашей подруги, где встретился с Ириной Александровной Бузовой. Она в центре фото. Это мама Ольги Бузовой. Я когда-то говорил, что Ольга - самая бездарная певица всех времён и народов. Но я тоже не могу петь и на меня также говорили. Ирина Александровна прекрасный человек и семья у них хорошая. Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времён и народов.????
Эпатажная певица Ольга Бузова нередко становится не только объектом пристального внимания общественности, но и различных обвинений со стороны коллег по цеху. Так, известный российский певец Егор Крид попытался спровоцировать Бузову после того, как она приняла участие в скандальном YouTube-шоу Comment Out. По мнению исполнителя, девушка вела себя как «порнозвезда». Крид также напомнил Бузовой о ее отношениях с Тимуром Батрудиновым, заметив, что ее «бойфренд» даже отказался смотреть этот выпуск Comment Out.