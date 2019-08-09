Корреспондент ФАН снял на видео освобожденные районы Северной Хамы

Дамаск, 9 августа. Сирийская правительственная армия продолжает военную операцию против террористов в северной части Хамы, продвигаясь от уже освобожденных населенных пунктов Джуббейн и Тель-Малах, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Недавно войскам удалось продвинуться на север и взять под контроль ряд ферм, расположенных около деревни Закат, после ожесточенных столкновений с террористами запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1, а также с бандгруппами «Джейш аль-Изза» и другими боевиками.

Армейские части также продвинулись в районе поселения Аль-Арбейн после возобновления активных действий артиллерийских дивизионов сирийской армии и ВВС САР в регионе.

Параллельно технические мастерские в Хаме приступили к восстановлению и ремонту дороги Скальбия — Мхарде, чтобы сделать ее доступной для передвижения общественного транспорта. Теперь, после зачистки от джихадистов поселков Тель-Малах и Джуббейн, данный район, регулярно обстреливавшийся террористами на протяжении нескольких лет, станет значительно безопаснее.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Технические мастерские работают над тем, чтобы убрать грязные насыпи, препятствия и обломки техники террористических организаций, а также устранить ущерб, нанесенный дороге в результате нападений исламистов при подготовке к возобновлению движения по ней.

Дорога Скальбия — Мхарде является жизненно важной артерией, которая соединяет деревни и города равнины Аль-Габ с районом Мхарде и оттуда — с остальной частью провинции.

Стоит отметить, что военная операция сирийской правительственной армии в районе Хамы и Идлиба стала ответом на продолжающиеся вооруженные атаки террористов на мирные кварталы городов, находящихся под контролем правительства у линии фронта.

1 Организация запрещена на территории РФ.