Кандидат-гей Буттиджич признал проблемы США в Афганистане

Кандидаты от Демократической партии на пост президента США изо всех сил пытаются привлечь внимание к себе и хоть чем-то выделиться из общей массы двух десятков претендентов с одинаковыми программами и идеями.

Во время двухдневных теледебатов, прошедших на прошлой неделе в Детройте, один их кандидатов, 37-летний Пит Буттиджич, все-таки сумел отличиться, заявив, что если будет избран, то в первый же год своего президентства выведет американские войска из Афганистана. Ведущий теледебатов журналист CNN Джейк Таппер не поверил своим ушам и переспросил, действительно ли это произойдет именно в первый год, на что Буттиджич дал утвердительный ответ.

Напомним, военный контингент США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Расходы на военную операцию, длящуюся почти 18 лет, составляют, по словам президента Дональда Трампа, 50 млрд долларов в год.

Ранее о выводе войск заявляли как и предыдущий хозяин Белого дома Барак Обама, так и сам Трамп, который в начале 2019 года даже называл необходимые условия для сокращения контингента. Тем не менее, все эти обещания так и остаются только словами и никакого реального сокращения американских войск в Афганистане не происходит.

Сама операция в этой центральноазиатской стране также признается абсолютным провалом даже сами американскими военными аналитиками. Никаких военных или политических успехов командование США так и не добилось. По данным министерства обороны Соединенных Штатов, потери американских войск за весь период проведения операции составили 2356 военнослужащих убитыми и более 20 тысяч ранеными. Неудивительно, что американскому обществу все сложнее скармливать пропаганду о том, что США борются в афганских горах за свободу и демократические ценности: политики все чаще слышат антивоенные требования от своих граждан.

Именно на желании простых американцев увидеть живыми своих сыновей, мужей и отцов и пытаются играть некоторые претенденты на Белый дом, и Буттиджич — один из них. Он постоянно упоминает, что сам является ветераном боевых действий в Афганистане, хотя и прослужил там всего 7 месяцев: сперва в отделе финансовой разведки в штабе авиабазы в Баграме, а затем — водителем при командовании.

Однако громкие заявления демократического кандидата — это пока лишь кокетливое желание привлечь к себе побольше внимания и получить первую полосу в мировых СМИ. Роль потенциальной смены Трампу дается Буттиджичу с очень большим трудом. Даже судя по внутрипартийному рейтингу Демпартии, за него готовы отдать свой голос всего около 5,5% избирателей, а перспективы на праймериз — и того призрачнее.

Это не должно удивлять: из политического опыта у Буттиджича — только должность мэра не самого крупного города Саут-Бенд в штате Индиана. Для сравнения, у лидера предвыборной кампании демократов Джо Байдена рейтинг в среднем составляет порядка 30%, а в мае даже превышал 40%.

Вот и приходится Буттиджичу явно копировать предвыборные приемы Обамы, активно демонстрируя свое обаяние и открытость. Это, видимо, должно убедить избирателей в том, что вот он — новый лидер, не связанный со старыми элитами Вашингтона.

Однако как раз опытные лоббисты и финансовые круги делают на этого молодого и симпатичного кандидата вполне серьезные ставки. Причина вполне очевидна: Пит Буттиджич — открытый гей и живет в счастливом однополом браке со своим мужем. Поэтому, с точки зрения американского истеблишмента, он будет идеальным президентом США, даже лучше маразматичного старика Байдена, который все чаще несет околесицу на публичных выступлениях и может просто не дотянуть до выборов.

Финансовые отчеты штаба Буттиджича удивили видевших не одну избирательную кампанию журналистов, привыкших к миллионным бюджетам кандидатов. Так, только за три месяца, начиная с апреля, щедрые спонсоры кандидата перечислили на его банковский счет почти на 25 млн долларов! Это столько же, сколько сумел привлечь Обама в первом квартале 2007 года, что во многом и привело его в итоге в президентское кресло. Даже Трамп, со всем своим влиянием и популярностью, за тот же период набрал ненамного больше эпатажного кандидата — 30 млн долларов.

Количество «жертвователей» на избирательную кампанию Буттиджича также очень внушительно — оно составляет 284 тыс. человек. Причем среди тех, кто открыто выражает поддержку «своему» кандидату, — мощнейшее гомосексуальное лобби США. Это и Стив Элмендорф, влиятельный вашингтонский лоббист крупнейших корпораций, таких как Amazon, Hilton, American Gaming Association, American Airlines и многих других. Это и ЛГБТ-активист, вокалист музыкальной группы R.E.M. Майкл Стайп. Голливудская богема также поддержала замужнего кандидата: актрисы Шарон Стоун, Гвинет Пэлтроу, Барбара Стрейзанд, Дженнифер Энистон, модный дизайнер Том Форд и многие другие знаменитости.

Их совершенно не смущает отсутствие у кандидата собственного политического веса и самостоятельного понимания проблем, которые стоят перед Америкой. Да это и не нужно финансовым кругам США — обаятельный молодой президент Пит должен будет играть роль «говорящей головы», послушно озвучивая только то, что выгодно ее спонсорам.

За всеми тактическими ходами избирательного штаба мэра из Саут-Бенда уже видна натасканная рука знакомого кукловода. В начале июля фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» стал соучредителем очередного центра, громко провозгласившего своей целью смену внешнеполитического курса США и выступающего за… вывод американских войск из Афганистана.

Становится все очевиднее, что крайне затратная, но не эффективная экспансионистская политика Вашингтона будет продолжаться, но теперь при помощи иных инструментов: не прямого военного вмешательства, а агентурного влияния через неправительственные организации, финансового давления и ресурсов Государственного департамента США. Ну и совсем скоро мы увидим, сможет ли американский избиратель полюбить замужнего гея, или традиционная Америка пока не готова ответить ему своей взаимностью.