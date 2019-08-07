Более половины россиян имеют непогашенные кредиты

Москва, 7 августа. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого выяснил, что 51% россиян имеют непогашенные кредиты. Результаты опросы опубликованы на сайте ведомства.

Согласно данным опроса, больше всего кредиты берут люди в возрасте от 25 до 34 лет – 74%. Среди людей от 35 до 44 лет кредиты имеют 63%. Реже кредиты берут люди от 18 до 24 лет – 37% и старше 60 лет – 31%. Среди жителей сел кредиты имеют 56% опрошенных, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга – 40%.

Кроме того, ВЦИОМ сообщил, что 84% опрошенных заявили, что не собираются брать кредит в ближайшие полгода. Среди россиян старше 60 лет эта доля составляет 86%. Также 79% жителей городов с населением 500 до 950 тысяч человек и 79% жителей Москвы и Петербурга в ближайшее время не планируют брать кредит, пишет НСН.

Среди опрошенных 10%, в основном в возрасте от 25 до 34 лет (18%) и от 35 до 44 лет (14%), планируют взять кредит на покупку недвижимости, отмечает телеканал «360». Также 6% россиян собираются взять кредит на покупку автомобиля, преимущественно молодежь от 18 до 24 лет (11%), сообщает Deita.ru.

Ранее Центробанк РФ выразил обеспокоенность ростом необеспеченного потребкредитования россиян. Рост необеспеченного потребительского кредитования в 2018 году составил свыше 22%. Защитить россиян от чрезмерной закредитованности помогут вводимые регулятором с 1 октября текущего года обязательные правила расчета финансово-кредитными учреждениями и микрофинансовыми организациями предельной долговой нагрузки физических лиц.