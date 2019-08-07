Опубликованы официальные результаты выборов в Раду

Киев, 7 августа. Списки депутатов Верховной рады Украины, избранных на внеочередных выборах 21 июля, опубликовали в официальном издании парламента «Голос Украины».

Указывается, что перечень публикуется на основании договора с центральной избирательной комиссией (ЦИК) и в соответствии с представленными ею оригиналами.

В нынешнем созыве Рады будут 424 депутата, из которых 254 — избранные по партийным спискам или в мажоритарных округах от пропрезидентской партии «Слуга народа».

В прошедшую субботу, 3 августа, ЦИК огласила итоги выборов в Раду по партийным спискам. Так, партия Владимира Зеленского — «Слуга народа» — по партийным спискам получает 124 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 37, фракция Юлии Тимошенко «Батькивщина» — 24, экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» — 23, музыканта Святослава Вакарчука «Голос» — 17 мандатов.

Финальный протокол центральная избирательная комиссия получила от окружной избирательной комиссии № 210 лишь во вторник, 6 августа. В опубликованном списке отсутствует информация о победителе на выборах в 21-м мажоритарном округе.

Напомним, досрочные выборы в парламент на Украине прошли 21 июля. Явка избирателей составила 49,84%, по данным обработанных протоколов из всех 199 округов.