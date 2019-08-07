Лос-Анджелес, 7 августа. Кинорежиссер Гильермо дель Торо получил именную звезду на голливудской «Аллее славы» и посвятил ее всем мигрантам, включая себя. Как рассказал режиссер, для мексиканца получить эту звезду — это знак. По его словам, получение именной звезды сегодня — неслучайно. Как пишет «Культуромания», режиссер «Формы воды» посвятил мигрантам именную звезду на «Аллее славы» в США.

«Вы должны верить в возможности, а не в препятствия, всегда», — подчеркнул он.

Как пишет издание Los Angeles Times, он призвал мигрантов «верить в истории, которые внутри».

«У нас у всех есть истории, и мы все можем внести вклад в искусство, и ремесло, и мир, любым способом, каким мы хотим», — добавил он.

Дель Торо — режиссер фильмов «Лабиринт фавна», «Багровый пик» и «Тихоокеанский рубеж». Фильм мексиканского режиссера «Форма воды» в 2018 году завоевал главную награду американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший фильм года». 53-летний кинодеятель в гонке за заветную статуэтку опередил таких грантов, как Кристофер Нолан с «Дюнкероком» и Пол Томас Андерсон с «Призрачной нитью». «Форма воды» также стала лучшей в номинациях «Лучший композитор (Александр Депла) и «Лучший дизайн фильма».

В июне 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения по торговле и мигрантам с Мехико. По словам президента США, Мексика согласилась пойти на «решительные меры» по борьбе с нелегальной миграцией на границе с США. Это позволит уменьшить поток нелегальных мигрантов из Мексики, считает глава Белого дома. 50 тысяч мигрантов, рассчитывающих на получение американского убежища, будут ожидать рассмотрение документов властями США, находясь на территории Мексики.

Кроме того, Трамп заявил, что иммиграционная и таможенная полиция начнет депортацию миллионов нелегальных иммигрантов. Трамп призвал демократов поддержать иммиграционную реформу. Американский лидер убежден, что если она будет принята, то пограничный кризис можно будет завершить в ближайшее время. Напомним, что Дональд Трамп планирует построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов. На ее возведение уже выделен один миллиард долларов.