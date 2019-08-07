Сирия, 7 августа. САА освободила поселок в Хаме. В Латакии ВВС Сирии нанесли удар по радикалам. Боевики ИГ1* совершили покушение на главу совета SDF в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по укрепления джихадистов в Латакии, Хаме и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободила в Хаме поселок и ведет бои с радикалами в Идлибе.

«Исламское государство1»: совершило покушение на старейшину в Ракке

«Хайят Тахрир аш-Шам»: теряют позиции в Хам и обмениваются с подразделениям САА ударами.

Курды: задержали в Ракке спящую ячейку ИГ*.

«Джейш аль-Изза»: потеряла около 40 боевиков в столкновении с САА на севкро-западном фронте Хамы.

Провинция Латакия

Самолеты ВКС РФ ударили с воздуха по укрытиям боевиков в районе поселков Аль-Хадер и Маранд, а также в предместьях города Кабана, где укрываются боевики альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в РФ как террористическая организация), как передает новостное агентство Step News Agency. Сведений о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока не поступало.

Провинция Идлиб

По данным военного новостного агентства Step News Agency, российские военные самолеты продолжают совершать боевые вылеты в южные районы провинции. ВКС РФ нанесли утром точечные удары по укрытиям боевиков в предместьях деревень в Мадая, Хамедии и Ракая-Шейна. Помимо этого источник сообщает, что позиции САА в районе поселка Иджаз радикалы обстреляли из пулеметов. Данных о потерях среди сирийских военнослужащих нет. Сирийские военнослужащие в свою очередь открыли по ним ответный огонь. Вертолеты ВВС Сирии сбросили бомбы на укрепления боевиков в окрестностях деревни Хаяш, как сообщил местный источник в сети Twitter Anas ALmaarawi.

Провинция Ракка

Террористы «Исламского государства» взяли на себя ответственность за убийство главы совета, который поддерживал курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает источник в сети Twitter (@cmellaniac). В его дом в городе Ракка было брошено две бомбы. От полученных ран он скончался. По неподтвержденным данным так называемые курдские силы внутренней безопасности «Асайиш» задержала «спящую ячейку» террористов, которые совершали покушения на высокопоставленных в SDF лиц в провинции, как сообщает другой источник в Twitter DÎYAR AHMO.

Провинция Хама

Как сообщает новостное агентство Al Masdar, Сирийская арабская армия (САА) вернула под свой контроль населенный пункт Арбаин на северо-западе провинции Хама. По данным военного источника сирийская армия ликвидировала по меньшей мере 45 боевиков группировки «Джейш аль-Изза».

Днем ранее ВВС Сирии наносили точечные удары по опорным пунктам «Тахрир аш-Шам» и «Джейш аль-Изза» в окрестностях города Кафр-Зета, предместьях деревень Арбаин и Закят. У поселка Хасрая САА отразила нападение радикалов на свои позиции, как сообщил местный источник новостей в Twitter (@khalediskef). Спецназ ССА «Силы Тигра» открыл огонь из нескольких ракетных установок и артиллерии по укреплениям «Джейша аль-Изза». После затяжного боя «Силы Тигра» сумели разорвать линию поставок радикалов из Кафр-Зеты в Аль-Латамину, как передает источник Leith Aboufadel.

1 Организация запрещена на территории РФ.