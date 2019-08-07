Военные РФ доставили гуманитарный груз в Сирию и оказали медпомощь нуждающимся

Дамаск, 7 августа. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели в понедельник гуманитарную акцию в пригороде Дамаска. Жители населенного пункта Хаззэ в оазисе Восточной Гуты получили довольно крупный гуманитарный груз общим весом более 3,6 тонн, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Военные передали сирийцам 750 продовольственных наборов (в них, как правило, входят мука, сахар, крупы, макароны и сладости). Приехавшие вместе с сотрудниками ЦПВС военные медики оказывали помощь местным жителям в мобильном госпитале. В общей сложности медпомощь была оказана 69 местным жителям.

Корреспондент Федерального агентства новостей сообщил о случае, который произошел в ходе раздачи гумпомощи. 8-летний мальчик по имени Омар хотел посмотреть на прибытие российской гуманитарной колонны и забрался на высокое инжирное дерево. Ближе к вершине он обнаружил спелые фрукты и решил сорвать их для своей мамы.

Однако ветка обломилась, и мальчик упал с дерева с веткой инжира в руке — так с этой веткой в руке мама и принесла его в медицинский пункт во время выдачи гуманитарной помощи. Омару была оказана первая медицинская помощь, травмы ребенка оказались несерьезными, а мама поблагодарила русских врачей и офицеров собранным инжиром.

Напомним, практически с самого начала миссии в Сирии российские военные включились в процесс оказания гуманитарной помощи пострадавшему от войны населению. Несмотря на ограниченные возможности ввиду продолжающихся боевых действий, сотрудники ЦПВС активно занимались доставкой гумпомощи в наиболее пострадавшие районы, чтобы облегчить ситуацию для пострадавших от войны мирных жителей. В то же время российские медики — иногда с риском для жизни — оказывали помощь пострадавшим даже в очень небезопасных регионах страны.