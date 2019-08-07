В Совфеде осудили Украину за участие в войне в Ливии

В Ливии был уничтожен украинский транспортный самолет ИЛ-76ТД, его владельцем являлась компания «Скайавиатранс».

«В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранены оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе был эвакуирован в безопасное место», — рассказали в министерстве иностранных дел Украины.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что фактически Украина является участником вооруженного конфликта в Ливии, и осудил Киев за безрассудство.

«Мы можем говорить об этом совершенно справедливо», — сказал парламентарий, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Украина и ее граждане руководствуются прежде всего жаждой наживы. Это обусловлено тем, что уровень жизни в стране за последние годы катастрофически упал.

«Шальные деньги от занятия наемничеством кружат головы безработным украинским летчикам, как гражданским, так и военным. Они выступают на стороне одной из противоборствующих сил. В Ливии идет прямая вооруженная борьба между сторонниками маршала Хафтара и последователями официального правительства. По сути, идет борьба за Триполи, то есть за столицу. Поэтому до тех пор, пока эти самолеты там находятся, они будут находиться под угрозой. Я считаю, что это существенная потеря для украинского государства: три транспортных самолета — это большая сумма денег. С другой стороны, они сами понимали, куда лезут. Они идут туда не от хорошей жизни, но нужно осознавать, что этот хлеб очень опасный», — продолжает сенатор.

Политик выразил мнение, что Киеву стоит сосредоточиться на решении проблем внутри Украины, а не пытаться влезть в конфликты в тех странах, которые территориально расположены, мягко говоря, неблизко.

«Я посоветовал бы Украине заниматься собственными делами. У них у самих там конфликт между Киевом и Донбассом. Необходимо прилагать все усилия для урегулирования этого конфликта, а не лезть в далекую от Украины Ливию. Я думаю, что на Украине многие даже не знают, где находится эта страна», — подытожил Владимир Джабаров.

Напомним, в конце июля 2019 года в аэропорту Триполи в результате ракетного удара были уничтожены два украинских транспортных самолета Ил-76. Погиб один летчик — гражданин Украины.