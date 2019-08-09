Боевики «Джебхат ан-Нусры»* атаковали жилые кварталы Алеппо

Дамаск, 9 августа. Двое несовершеннолетних были убиты и еще восемь мирных жителей получили ранения в результате обстрелов террористическими группами по жилому району Аль-Забадани города Алеппо. На месте происшествия побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

По словам источника в штабе полиции Алеппо, террористы запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра»1, дислоцированные в районе Рашидин к западу от города, напали на район Аль-Забадани с использованием нескольких гранатометов.

Как стало известно, раненые в результате ударов сирийские граждане были переведены в больницу Аль-Рази для лечения, где им была оказана первая медицинская помощь.

В нашем распоряжении оказалось видео из госпиталя:

Это далеко не первый случай, когда террористические группировки организовывают вооруженные атаки на жилые районы освобожденного сирийской правительственной армией города.

Ранее сообщалось, что в конце июля трое мирных жителей, в том числе двое детей, были убиты, еще 15 человек получили ранения в результате ракетных обстрелов террористическими группами жилых кварталов в Аль-Хамдании и ряде других районов в сирийском городе Алеппо.

Известно, что ракетные обстрелы начались, когда на улицах было большое скопление пешеходов и автомобилей. Подразделения сирийской правительственной армии немедленно отреагировали на источники нападений в районе Рашидин. Они уничтожили ракетные установки боевиков. Также были ликвидированы и ранены участники террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.