Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе

Киев, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.

Переговоры состоялись по инициативе украинской стороны. Зеленский в среду обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе, в частности гибель четырех украинских солдат, в которой, по версии Киева, виноваты военнослужащие Донецкой Народной Республики.

«Я сегодня с утра, только что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по этому поводу, — заявил президент Украины. — Срочно ему позвонил и сказал, что это [обстрел] нас не приближает к миру».

Зеленский добавил, что попросил Путина «повлиять» на представителей ДНР. По словам главы Украины, во время переговоров были также затронуты темы возвращения украинских заключенных, а также разминирования и сокращения сроков строительства моста в Станице Луганской.

Ранее в Народной милиции ДНР разъяснили ситуацию с гибелью украинских солдат в Донбассе. Командование республики опровергло обвинения Киева, пояснив, что таким образом в ВСУ скрывают данные о небоевых потерях в армии.

По информации военных ДНР, трагедия произошла из-за халатности украинского командования во время разгрузки противопехотных мин. Работы проходили в четырех километрах от ближайшей позиции ДНР: выстрел из противотанкового гранатомета с этого расстояния не смог бы достать солдат ВСУ. В Народной милиции ДНР подчеркнули, что гибель украинских бойцов в очередной раз доказала неспособность их командования руководить войсками без угрозы жизни и здоровью подчиненных.