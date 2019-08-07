ФАН публикует видео с места взрыва в Магнитогорске

Магнитогорск, 7 августа. Взрыв прогремел утром в среду в одном из дворов Магнитогорска. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео с места происшествия.

Взрыв произошел во дворе по адресу улица Советской армии, 51. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. В настоящий момент на месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. В распоряжении ФАН появилось видео их работы во дворе.

Как сообщают источники, в результате взрыва есть один пострадавший. Речь идет о 34-летнем Шехе Камолове.

Отмечается, что взрыв был небольшой силы, однако взрывное устройство, которое изготовили злоумышленники, было начинено болтами, гайками и другими поражающими элементами. Именно из-за них мужчина и получил ранения. В момент госпитализации Камолов находился в сознании. Гражданство пострадавшего на данный момент не установлено.