Киркоров показал фото со счастливой Аллой Вербер, сделанное за пару дней до ее смерти

Москва, 7 августа. Эстрадный российский исполнитель Филипп Киркоров показал одну из последних прижизненных фотографий фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер, на снимке женщина улыбается и выглядит счастливой. Фото опубликовано на странице звезды шоу-бизнеса в социальной сети Instagram.

По словам артиста, фотография сделана несколько дней назад на берегу Средиземного моря в Бодруме. Киркоров рассказал, что они были на празднике друга — композитора Игоря Крутого, пишет «Вечерняя Москва».

«Дорогая Аллочка, ты веселилась и смеялась больше, громче и звонче всех. Ничто не предвещало этой страшной беды, которая приключилась с тобой, дорогая, любимая Алла», — написал певец.

Киркоров признался, что в тот миг не мог и подумать, что это будет последняя совместная фотография с «королевой фешена».

«В это невозможно поверить... Я плачу, горько плачу... Как же это несправедливо, что именно ты!» — передает РИАМО слова Киркорова.

Напомним, фешен-директор столичного ЦУМа и вице-президент ювелирной компании Mercury Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни во время поездки в Италию. По предварительной версии, бизнес-леди умерла от инфаркта в итальянской комунне Форте-дей-Марми.

Позднее журналистка и телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Вербер скончалась от сепсиса. По словам экс-ведущей «Дома-2», Вербер стало плохо накануне вечером после ужина, ее доставили в клинику.

Представители ЦУМа в официальном заявлении после смерти фешен-директора подчеркнули, что без нее невозможно представить индустрию моды.