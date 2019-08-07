Ведущий «Би-би-си» посоветовал толстым людям умирать ради британского бюджета

Лондон, 7 августа. Бывший ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк призвал не тратить средства Национальной службы здравоохранения Великобритании на лечение людей с ожирением. Британец заявил, что люди с лишним весом «слабы, а не больны».

«Вы толстые, потому что слишком много едите», — написал Бюерк в колонке для издания Radio Times.

По словам журналиста, проблемы со здоровьем у людей с лишним весом – это следствие неправильного выбора. Бюерк также заявил, что вовсе необязательно делать долголетие главной целью, пишет «Взгляд». Телеведущий призвал людей с полным весом становиться «самоотверженной жертвой»: если полные британцы будут умирать раньше, это спасет страну от перенаселения, уверен Бюерк.

«Сколько придется потратить, если вместо того, чтобы умереть от сердечного приступа в 52 года, они дотянут до постепенной деградации в старости, требующей десятилетий дорогостоящего ухода?» — написал Бюерк.

Ранее стало известно, что около трети взрослых британцев страдают ожирением, а среди детей эта доля составляет 20%. Ежегодно на обслуживание британцев с лишним весом тратится более 6 млрд фунтов стерлингов, сообщает «Ридус».

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