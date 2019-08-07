Газзаев назвал слишком суровым наказание Кокорина и Мамаева

Москва, 7 августа. Заслуженный тренер России, депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что считает чересчур жестоким наказание экс-полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Гаазаев отметил, что Кокорин и Мамаева полностью ощутили на себе систему уголовного наказания. Депутат назвал наказание не только ударом по репутации футболистов, но и жизненным уроком. Однако тренер считает, что футболисты получили слишком суровое наказание.

«С другой стороны, это назидание всем тем публичным людям, которые должны себя соответственно вести в обществе и показывать пример», – заявил Газзаев в комментарии МИР24.

Кокорин и Мамаев в компании младшего брата игрока «Зенита» и из друга Александра Протасовицкого в октябре прошлого года устроили в центре Москве две драки. Сперва компания избила водителя ведущей Первого канала, а затем столичного чиновника.

До вынесения судебного решения профессиональные спортсмены находились в СИЗО. В мае Пресненский районный суд приговорил Кокорина и его брата Кирилла к полутора годам исправительной колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам.

На данный момент футболисты отбывают наказание в колонии в Белгородской области. Как рассказала Мамаев, прибытие новичков обошлось без «обрядов посвящения» и прочих подобных ритуалов. У обоих спортсменов нет жалоб на условия содержания. Ранее спортсмены подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.