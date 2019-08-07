YouTube стал оружием в руках оппозиции, продвигающей свои идеи при помощи фейковых видео

Американский сервис YouTube является оружием в руках оппозиции, которая проталкивает западные идеи при помощи массовой публикации фейковых новостных роликов с неадекватными заголовками.

Википедия и YouTube как поддержка незаконных акций

Выборы в Мосгордуму, которые должны состояться 8 сентября, стали причиной множества скандалов, связанных с независимыми кандидатами, которых не допустили из-за подделки подписей, а также использовании «мертвых душ» в своих подписных листах. Особенно отличились самовыдвиженцы от команды блогера Алексея Навального, которые организовывают незаконные митинги с требованием допуска до выборов.

В процесс «раскачивания» политической ситуации в России во время кампании вмешались не только оппозиционеры, но и прозападные издания, которые публикуют ангажированные статьи на русском языке. К ним охотно подключились и другие американские ресурсы - «свободная энциклопедия» Википедия, которая избирательно заблокировала некоторые российские новостные ресурсы, и видеохостинг YouTube, ограничивающий не оппозиционные трансляции незаконных митингов.

Это очень удобный для оппозиции западный сервис, в котором практически без ограничений можно публиковать видеоконтент. То есть, ролики могут иметь любое содержание, достоверность которого администрацию «Ютуба» совершенно не волнует. Именно поэтому видеохостинг – настоящее сокровище для оппозиционеров и разного рода сомнительных личностей, которые придерживаются прозападной позиции, направленной на разрушение России.

«Отравление Навального новичком»

Яркий пример тому недавняя история с аллергической реакцией Навального в изоляторе временного содержания. Госпитализация блогера создала шумиху в прессе, породив множество конспирологических теорий. Самой популярной из них оказалась версия «врача» основателя ФБК Анастасии Васильевой, которая заподозрила целую «преступную схему» с отравлением блогера неизвестным химическим веществом. Правда доступа у подручных Навального к анализам не было, а «осмотр» пациента происходил через щелочку двери. Однако это не смутило оппозиционные каналы на «Ютубе» и они залили «новостной» обзор на этот инфоповод.





Лицензированные СМИ, которые не имеют права публиковать непроверенную информацию, дождались официальных результатов анализов, которые опровергли все домыслы «демшизы».

Танцы на костях во время трагедии в «Зимней вишни»

Популярный украинский блогер Евгений Вольнов устроил издевательскую трансляцию под названием «Угораем с Кемерово» на YouTube после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Во время стрима, пранкер распространил фейковый слух о том, что в торговом центре погибли около 300 человек.

Эту непроверенную информацию растиражировали разного рода сомнительные СМИ, породив слухи о том, что власти скрывают реальное число жертв. В результате, информация о сотнях жертвах не подтвердилась и на стримера завели уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Тем не менее, в момент прямой трансляции на «Ютубе», Вольнов «сорвал» огромное число просмотров, вызвав огромный резонанс, который помешал работе специальных служб во время ликвидации катастрофы. Позднее ролик был удален.

YouTube — мощное оружие в руках оппозиции

Американский сервис, которые имеет очень лояльные правила для публикации – это действительно мощный инструмент для тех, кто хочет внушить многомиллионной аудитории «нужную» установку. Оппозиция мастерски научилась пользоваться видеохостингом для того, чтобы проталкивать фейковые инфоповоды и «расследования», которые содержат в себе западные идеи, провоцирующие граждан России на раскачивание политической ситуации в стране. Помимо фейковых новостей, опубликованные видео содержат в себе освещение незаконных митингов в «правильном» для оппозиции ключе и призывы к последующим нелегальным акциям, что играет на руку Западу, который стремиться к расколу страны.

Редакция Федерального агентства новостей решительно осуждает предвзятое освещение незаконных митингов в Москве и ещё раз обращает внимание Роскомнадзора на то, что происходит на американском видеохостинге.