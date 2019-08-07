Пушков назвал отставку Хантсмана признанием в «доведении отношений с Россией до ручки»

Москва, 7 августа. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал отставку американского посла в РФ Джона Хантсман признанием того, что «Вашингтон довел отношения с Россией до ручки». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Российский сенатор убежден, что отставка Хантсмана является логичной.

«Своей преждевременной отставкой посол США Хантсман невольно признал, что Вашингтон — при самом активном участии конгресса — довел отношения с Россией до ручки, — пояснил Пушков в соцсети. — То есть состояния, когда посол ничего сделать не способен. В такой обстановке Хантсман счел, что лучше уйти. Логичный шаг».

Накануне газета The Salt Lake Tribune опубликовала сообщение об отставке американского посла в России. Соответствующее прошение Хантсман направил президенту США Дональду Трампу. Это обращение уже подтвердило американское посольство в РФ.

На прошлой неделе, по информации телеканала CNN, российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп во время телефонных переговоров обсудили необходимость назначения нового американского посла в Москве, потому что Хантсман якобы собирается оставить пост до конца текущего года.

До того, как занять пост посла США в России, Хантсман работал послом США в Сингапуре (1992–1993), губернатором штата Юта (два срока с 2005 по 2009 год), американским послом в Китае (2009–2011 годы). Карьеру Хантсман начал в администрации Рональда Рейгана в Белом доме в роли госслужащего.