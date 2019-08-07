Украинский Ил-76 уничтожен в Ливии

Триполи, 7 августа. ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара нанесли удар по украинскому транспортнику Ил-76, совершившему накануне посадку в ливийском аэропорту «Мисурата» (Misrata International Airport). Об этом сообщает агентство Al Marsad со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

По данным издания, ликвидированный Ил-76 перевозил оружие для сторонников правительственных сил. Отмечается, что это стало «предупреждением иностранным государствам, снабжающим оружием противников армии Хафтара», пишет «Царьград».

Накануне украинский портал Liga.net сообщил об уничтожении в Ливии самолета Ил-76 авиационного перевозчика «Скайавиатранс» ударом с беспилотника. По данным издания, ссылающегося на директора компании Елену Малахову, украинский самолет перевозил гуманитарный груз Международной организации Красного Креста. Она отметила, что транспортник следовал рейсом Анкара — Мисурата. Информацию о третьем сбитом украинском Ил-76 в Ливии подтвердил на своей странице в социальной сети Facebook заместитель главы министерства информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

Напомним, 4 апреля 2019 года главнокомандующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о движении войск в сторону Триполи для освобождения территории страны от боевиков и членов бандитских вооруженных формирований. 5 апреля войска ЛНА заняли международный аэропорт в столице.

Ливия сегодня до сих пор находится в состоянии двоевластия. За руководство государством борются признанное ООН так называемое «Правительство национального единства» и Палата представителей, которую признает большинство арабских государств. Обстановка в Ливии обострилась в результате операции НАТО, проведенной восемь лет назад.