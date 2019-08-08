Сотни сирийских беженцев вернулись домой из лагеря «Эр-Рукбан»

Дамаск, 8 августа. В рамках усилий, предпринимаемых сирийским государством для того, чтобы граждане, перемещенные в результате терроризма, могли вернуться в свои родные районы, освобожденные Сирийской арабской армией (САА) и российскими союзниками, десятки сирийских семей были выведены из лагеря «Эр-Рукбан» через гуманитарный переход «Джлеб», расположенный на юге провинции Хомс. На месте побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Большинство беженцев бежали из лагеря «Эр-Рукбан», расположенного в зоне оккупации США у Ат-Танфа на сирийско-иорданской границе. Предпринимая всевозможные усилия для помощи в возвращении сирийских беженцев, сирийские власти пытаются положить конец гуманитарному кризису в регионе.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Полевой офицер, обеспечивающий безопасность коридора, сообщил ФАН, что лагерь «Эр-Рукбан» покинули еще несколько сотен перемещенных лиц, включая детей и женщин, которые прибыли на перевал Джлеб с личными вещами. Сирийские власти предоставили им еду и медицинскую помощь. Все люди были распределены между своими населенными пунктами на автобусах, выделенных властями провинции.

«Я буду говорить правду: нет воды, еды и нет врачей и медицины. А теперь мы вернулись на родину и наши дела стали лучше с первого момента пребывания», — заявил один из беженцев в интервью ФАН.

«Там очень плохо: страх и террор. Спасибо за то, что встретили нас тут. Слава САА», — добавила выбравшаяся из «Эр-Рукбана» женщина.

Стоит отметить, что власти США продолжают создавать препятствия при возвращении сирийских беженцев, несмотря на катастрофическую обстановку в лагере «Эр-Рукбан».

Ранее сообщалось, что движение на въезде и выезде между Сирией и Ливаном через иммиграционный и паспортный центр в Джейдет-Ябус в сирийском регионе активизировалось с приходом лета и увеличением числа сирийцев, желающих вернуться домой.