Лос-Анджелес, 7 августа. Disney выпустит ремейки фильмов «Один дома» и «Ночь в музее». Отмечается, что перезапуском популярных семейных комедий компания хочет привлечь больше аудитории к своему стримингову сервису.

Как пишет издание The Hollywood Reporter, Disney снимет ремейк фильма «Один дома», новая версия картины будет адаптирована под современные реалии. Когда именно выйдут ремейки, пока неизвестно.

Американский актер Маколей Калкин повторил сцены из культового фильма «Один дома» в рекламе голосового помощника Google. Так, взрослый Кевин Маккалистер вновь остается дома на новогодние праздники. Однако, чтобы у него не возникло никаких проблем, 38-летний герой использует Google Assistant. Так, чтобы отпугнуть грабителей умный помощник создает иллюзию, что в доме находятся слишком много людей. Также голосовой помощник напоминает герою заказать пиццу, почистить простыни и купить лосьон после бритья. Отметим, что после публикации ролика на YouTube его посмотрели более пять миллионов человек.

Напомним, что американский фильм «Один дома» вышел на экраны в 1990 году. Злоключения 10-летнего мальчика так понравились зрителям, что в 1992 году вышла вторая часть фильма «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке».

Также инженеры компании Disney Research разработали алгоритм, который умеет снимать короткие анимационные видео по текстовому сценарию. Как объяснили специалисты, нейросеть может распознавать текст сценария. Искусственный интеллект сопоставляет его с соответствующей 3D-моделью из своей библиотеки. После этого он «снимает» анимированный фильм.

Как говорится на портале arXiv.org, подобные технологии существовали и ранее, но для их работы требовалось разрабатывать специальный сценарий в виде схем. Алгоритм, предложенный Disney, позволяет работать с обычными текстами. Единственным требованием сервиса является грамматическая корректность.

Ранее студенты научили нейросеть создавать мемы. Алгоритм обучается на основе данных, полученных из Сети, и копирует общие слоты для большей схожести с оригиналами. В результате у нейросети не всегда получается удачно подобрать картинку или текст.