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Стали известны подробности ДТП с российскими туристами в Турции

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Стали известны подробности ДТП с российскими туристами в Турции

Аланья, 7 августа. Автобус с российскими путешественниками попал в дорожно-транспортное происшествие недалеко от турецкой Аланьи. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, туристы из РФ «купили экскурсию в сафари на джипах у неизвестных на улице».

По данным ФАН, россияне купили экскурсию с рук, на улице. Водитель в какой-то момент не справился с управлением, в результате автобус перевернулся.

Отмечается, что в результате аварии шесть человек пострадали: двух россиян госпитализировали, четверо находятся в гостинице.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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