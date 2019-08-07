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Гафта госпитализировали в Москве с инсультом

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Гафта госпитализировали в Москве с инсультом

Москва, 7 августа. Советского актера театра и кино Валентина Гафта госпитализировали в Москве с инсультом около недели назад, об этом Федеральному агентству новостей рассказала супруга артиста Ольга Остроумова.

По ее словам, состояние артиста оценивается как удовлетворительное. Врачи внимательно следят за здоровьем 83-летнего актера.

Напомним, что Валентин Гафт является народным артистом РСФСР. Наиболее известны его роли в фильмах Эльдара Рязанова «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово…», «Забытая мелодия для флейты», «Небеса обетованные».

Ранее Гафт сделал страшное признание о смерти единственной дочери. При этом артист отметил, что больше никого не смеет винить в трагедии. По словам актера, его третья жена Ольга Остроумова всеми силами помогает ему справиться с душевными муками и терзаниями.

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