В США составили топ-10 фильмов о Второй мировой войне

Москва, 7 августа. Топ-10 лучших фильмов о Второй мировой войне опубликовал американский портал Screen Rant.

Полной неожиданностью оказался лидер рейтинга. Американские эксперты считают лучшим фильмом о Второй мировой войне советскую картину. Лента «Иди и смотри» (1985) режиссера Элема Климова была снята по сценарию автора «Хатынской повести» Алеся Адамовича. Главный герой — жизнерадостный подросток, который во время зверств нацистов в Белоруссии за два дня становится седым стариком.

Второе место досталось японской анимационной драме Исао Такахаты «Могила светлячков» (1988). Картина рассказывает о судьбе осиротевших детей в кошмаре войны под бомбами США.

Тройку лидеров замыкает еще один советский фильм — «Иваново детство» (1962) Андрея Тарковского. Этот фильм стал первым, который СССР выдвинул на премию «Оскар». Однако картина не попала в окончательный список.

Четвертое место присуждено фильму Стивена Спилберга «Список Шиндлера» (1993). Фильм основан на реальных событиях: преуспевающий бизнесмен гитлеровской Германии спасает более тысячи евреев.

Пятую строчку рейтинга занимает фильм «Пианист» (2002). Романа Полански в своей картине рассказывает о судьбе выдающего пианиста из Польши Владислава Шпильмана.

Также в топ-10 лучших фильмов о Второй мировой войне вошли «Спасти рядового Райана» (1998), «Сын Саула» (2015), «Бесславные ублюдки» (2009), «В ад и обратно» (1955) и «Пески Иводзимы» (1949), передает «Вечерняя Москва».