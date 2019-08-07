В Совфеде отреагировали на отказ Японии принимать ноту протеста МИД РФ из-за Курил

Власти Японии отказались принимать протест России по вопросу Курильских островов, об этом заявил генеральный секретарь кабмина страны Есихидэ Суга.

«Что касается ноты протеста, то мы не принимаем этих протестов. Посол Кодзуки в очередной раз изложил позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемым», — сказал японский чиновник.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что действия Японии являются алогичными, поскольку Курилы вошли в состав России по итогам Великой Отечественной войны. Токио стоит принять этот факт, в противном случае напряжение между двумя странами будет сохраняться.

«Япония стала на путь непризнания границ, которые были обозначены по итогам Второй мировой войны. И теперь японцы не могут с него сойти. В отдельных случаях складывается впечатление, что они реально оценивают ситуацию и стремятся заключить мирный договор, но что касается территориальных вопросов, власти так воспитали японское общество и политические силы, которые участвуют в борьбе за власть, что они уже не могут отказаться от этой навязанной идеи. Но это абсолютно тупиковый путь, потому что никакими нотами протеста договоренностей с Россией не достигнуть, но при этом можно обострить отношения в каких-то других вопросах. Надеюсь, впредь Япония будет соблюдать российское законодательство», — говорит сенатор от Республики Крым.

По словам председателя Русской общины Крыма, частично территориальные претензии Японии были инспирированы Соединенными Штатами. Вашингтон делает все от него зависящее, чтобы не дать России сблизиться с другими странами.

«Американцы приветствуют любые действия, которые негативно сказываются на отношениях России с другими странами. США поддерживают все государства, у которых имеются какие-либо противоречия или конфликты с нашей страной. В каких-то случаях они подталкивают своих союзников на усугубление конфликтов, а где-то и подталкивать не надо. Я думаю, японцы действуют самостоятельно, но при этом нельзя не отметить, что американцы не один раз публично высказывались в поддержку Японии», — резюмировал Сергей Цеков.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев 2 августа прибыл на остров Итуруп южной группы Большой Курильской гряды. Этот факт также вызвал критику со стороны японских властей.