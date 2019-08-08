Министр транспорта Сирии проинспектировал работу Международного аэропорта Дамаска

Дамаск, 8 августа. Министр транспорта Сирии Али Хаммуд посетил Международный аэропорт Дамаска с инспекцией, оценив, в частности, ход восстановительных работ, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Министр проинспектировал технический персонал, осмотрел строительные и ремонтные работы, а также оценил новый авиационный двигатель, который уже был испытан в полете и который вскоре будет закуплен авиакомпанией Сирийские арабские авиалинии.

Кроме того, Хаммуд побывал на складах в Международном аэропорту Дамаска, а также провел проверку порядка завершения работ и шагов, предпринятых мастерскими для достижения высокого уровня безопасности воздушных судов в эксплуатации.

Во время поездки министр транспорта высоко оценил усилия рабочих, которые, не колеблясь, восстанавливали двигатели и продолжали свою работу ежедневно на протяжении всей войны, что позволило сэкономить миллионы сирийских фунтов в государственной казне. Он призвал инвестировать в возможности и опыт этих кадров, подчеркнув важность постоянного повышения их квалификации.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что в рамках мер, принятых сирийским правительством для преодоления пережитков войны во всех секторах, Комитет по реконструкции осуществил ряд проектов, направленных на восстановление основных служб и инфраструктуры районов, освобожденных сирийской правительственной армией.

Среди проектов, на которые Комиссия выделила необходимые суммы, также оказался аэропорт имени Басселя аль-Асада. Стоит отметить, что в рамках восстановления пострадавших от террористов сирийских провинций Комиссия уже выделила 102 миллиона фунтов на ремонт международного аэропорта Алеппо, 150 млн — на восстановление дороги в провинции Латакия, 104 миллиона — на восстановление старой дороги Хомс — Пальмира, а также на ряд других проектов, связанных с транспортной инфраструктурой САР.