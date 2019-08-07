В Совфеде объяснили опасность требований Киева создать «новый мировой порядок»

Заявления о необходимости создания «нового мирового порядка», прозвучавшие из Киева, крайне опасны и могут иметь серьезные последствия. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился член Совета Федерации Франц Клинцевич. Российский сенатор отреагировал на заявление замминистра Украины по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» (так в Киеве называют республики Донбасса. — Прим. ФАН) Георгия Туки.

В эфире телеканала NewsOne Тука заявил, что механизмы, созданные после Второй мировой войны, уже не работают, а глобальная система безопасности уничтожена. По словам представителя Киева, знаком глобального кризиса является пренебрежение ранее достигнутыми договоренностями. Замминистра по делам Донбасса также усомнился в эффективности работы Организации Объединенных Наций и ее Совета безопасности.

«Во всей этой каше нужно выстраивать новый мировой порядок, поскольку то, что работало раньше, — сегодня не функционирует», — считает Тука.

Крайне опасными и провокационными называл эти заявления член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом ФАН.

«Это крайне опасное заявление, и, если подобные заявления будут каким-то образом поддержаны, это может привести к серьезным последствиям, — отметил российский сенатор. — Как говорится, «вброс сделан», а теперь будут смотреть на реакцию. Что касается Украины, то, к сожалению, именно эта страна может стать детонатором, который взорвет заряд, призванный уничтожить «старый миропорядок», чтобы начать раскручивание этого самого «нового миропорядка», — предостерег Клинцевич.

Клинцевич напомнил время от времени звучавшие с Запада заявления, что в мире якобы не все справедливо в распределении ресурсов, что некоторые страны не по праву имеют огромные территории и богатства, и что мол «надо делиться», поскольку все живем на одной планете. И, хотя на официальном уровне такие заявления никто не рискует делать, но теория эта не нова, отмечает собеседник ФАН.

«Это не новая теория, и не первый раз у нас хотят что-то отнять. Но скажу сразу: те, кто так думает, с Россией сильно опоздали. Даже выход США из договора по ракетам меньшей и средней дальности Западу не поможет, — говорит член комитета СД. — Да, нам нужно будет время, поскольку мы этот договор соблюдали, и таких ракет у нас сейчас нет, что бы ни говорили на Западе. Но у нас достаточно других «компонентов», которые в случае необходимости помогут нам перекрыть эту проблему».

По словам российского сенатора, у России и без ракет, которые она не производила, строго соблюдая ДРСМД, достаточно сил и средств, чтобы при любых обстоятельствах защитить себя и своих союзников.

Но вынашиваемые Западом планы по созданию «нового миропорядка» именно в таком понимании могут привести к тому, что уже некому и нечего будет делить, предупреждает член Совфеда.

«Вот, к каким страшным последствиям могут привести такие непродуманные, провокационные и крайне опасные заявления, как то, что прозвучало из Киева», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Напомним, Соединенные Штаты под надуманным предлогом вышли из Договора по ракетам меньшей и средней дальности (ДРСМД). 2 августа действие ДРСМД было официально прекращено по инициативе Вашингтона. Комментируя это решение, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что США таким способом стремятся обеспечить свое превосходство в мире.