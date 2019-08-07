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Конгресс США решил принудить Трампа ввести антитурецкие санкции из-за С-400

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Конгресс США решил принудить Трампа ввести антитурецкие санкции из-за С-400

Вашингтон, 7 августа. Представители обеих партий в американском Конгрессе планируют обязать главу Белого дома Дональда Трампа ввести антитурецкие санкции, если администрация президента в самое ближайшее время не сможет объяснить законодателям, какое наказание ожидает Турцию за покупку российских ЗРК С-400. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Согласно информации издания, члены Конгресса хотят, чтобы американский лидер ввел против Турции ограничения в связи с принятым в США два года назад законом CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

В пошлом месяце Вашингтон заявил, что решение Анкары делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания истребителей F-35. Однако начальник пресс-службы дипломатического ведомства США Морган Ортэгус заявила об отсутствии конкретных сроков введения антитурецких санкций.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется, что Трамп не пожертвует американо-турецкими отношениями на фоне покупки С-400. Кроме того, турецкий лидер вновь обратил внимание на то, что безопасность Турции является безопасностью НАТО и всего региона.

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Источник: The Washington Post
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