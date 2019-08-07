Вашингтон, 6 августа. Любимая многими знаменитостями кетодиета, при которой нужно есть блюда с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов, приведет к исключению из рациона человека наиболее полезных продуктов.

По словам врача и профессора Нью-Йоркского университета Шивама Джоши, такая диета подразумевает отказ от бобов, цельнозерновых продуктов и некоторых овощей. При этом можно есть темный шоколад, сыр, авокадо и орехи.

Популярную у знаменитостей диету признали опасной для здоровья. Как пишет издание The Sun, на кетодиете сидели Ким Кардашьян, Гвинет Пелтроу, Холли Берри и другие. По словам медика, режим питания, который предполагает диета, вреден для здоровья. Он исключает из рациона человека наиболее полезные продукты, такие как нерафинированные углеводы, фрукты, овощи, зерновые, бобы, чечевица и так далее. Врач напомнила, что употребление в пищу цельнозерновых продуктов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Цель кетодиеты — снизить количество калорий за счет урезания потребления углеводов до 5%. В результате 75% рациона приходятся на жиры, а 20% — на белки.

Ранее группа научных сотрудников из Калифорнии выяснила, что кетодиета, испытанная на грызунах, улучшает мозговую активность в старшем возрасте и может существенно продлить жизнь. По словам ведущего сотрудника Университета Калифорнии Эрика Вердина, взрослые грызуны, которые сидели на такой диете, обладали лучшей памятью, чем молодые мыши. Кроме того, специалист назвал это открытие удивительным. Такое питание переводит ткань мозга и мышечную массу в режим сбережения энергии, в результате повышается выносливость, а мозг при этом стареет гораздо медленнее.

В июле была названа самая эффективная летняя диета. Известная среди диетологов схема питания «Светофор» позволит за считанные дни «испарить» жир, диета идеально подходит для летнего сезона. Диета «Светофор» пользуется большой популярностью, она очень проста для запоминания, эффективна и не наносит вреда здоровью. Тем не менее диетологи рекомендуют прежде чем начинать диету, посоветоваться со специалистом, если есть проблемы с желудком.

Принцип питания во время самой эффективной летней диеты крайне прост. Необходимо придерживаться правила светофора: в первый день есть овощи и фрукты только красного цвета, во второй – желтого, в третий – зеленого. Придерживаться такой диеты необходимо в течение двух недель.

К примеру, в понедельник можно питаться томатами, красными яблоками, клубникой и другими красными фруктами и овощами, во вторник следует есть желтый перец, ананасы, апельсины, желтые яблоки и другие желтые продукты, а в среду — киви, зеленый горошек, огурцы и зеленые яблоки.

Кроме того, эксперты советуют устраивать «разгрузочные» дни. При соблюдении диеты и занятиях спортом можно сбросить за две недели до шести килограммов.

Гастроэнтеролог Виктория Суджиянова рассказала, что многим людям можно есть овощи только после термической обработки, это связано с проблемами с пищеварением. Эксперт назвала овощи, от которых лучше отказаться из-за проблем с желудком.