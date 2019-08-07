Зеленский экстренно собрал силовиков из-за ситуации в Донбассе

Киев, 7 августа. Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками якобы «из-за обстрела со стороны ополченцев в Донбассе, в результате которого погибли четверо солдат». Об этом сообщает в среду информационное агентство УНИАН.

По данным издания, в экстренном совещании участвуют руководитель генерального штаба Руслан Хомчак, представители главных подразделений Вооруженных сил страны (ВСУ), секретарь СНБО Александр Данилюк.

Ранее военное ведомство Украины заявило, что якобы зафиксировало два обстрела позиций украинских военных в Донбассе во вторник, четверо военных погибли.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года. После государственного переворота в стране Луганская и Донецкая Народные Республики заявили о независимости, в ответ Киев начал военные действия против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинские власти систематически нарушают все договоренности. По последним данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стало более 13 тыс. человек.