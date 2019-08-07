Появилось видео с места смертельного ДТП под Саратовом

Саратов, 7 августа. Авария произошла в Красноармейском районе Саратовской области в среду. Жертвами страшного ДТП стали женщина и двое детей, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По данным источника, на 366-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись легковой автомобиль KIA и большегруз. В результате столкновения погибли женщина и двое детей двух и шести лет. Кроме того, мужчина и еще один ребенок с травмами были доставлены в больницу.

По предварительным данным, женщина могла уснуть за рулем, что стало причиной ДТП.