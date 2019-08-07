Прагматизм США с ДРСМД обернулся авантюризмом. Колонка Евгения Беня

По только что высказанному суждению секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, американцы, говоря о нарушении Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), «как бы намекали на [ракету] 9М729». Поэтому Москва предлагала им получить о ракете «всю исчерпывающую информацию», но Вашингтон отказался, так и не предоставив никаких доказательств нарушения ДРСМД российской стороной.

9М729 является усовершенствованной версией 9М728. Ракета может оснащаться ядерной боеголовкой и устанавливается на специализированный вариант самоходной пусковой установки. В Министерстве обороны РФ информируют, что максимальная дальность ее полета составляет 450 км. В США, однако, уверяют, что 9М729 испытывалась на дистанциях, запрещенных ДРСМД (более 500 км). Также в НАТО голословно говорили про запуски ракеты с мобильной наземной установки, а это является прямым нарушением договора.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп, продекларировав, что США готовы отказаться от ДРСМД, и поставив условием исполнение Россией этого базового для сдерживания войны соглашения, уже был настроен на разрыв Договора в любом случае. Такую позицию президента США, судя по всему, разделял и его советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Не случайно сейчас Николай Патрушев высказал мнение, что США выходят из договоров по контролю над вооружениями, чтобы обеспечить свое превосходство в мире. Условно отвечая на это, Джон Болтон после закрывшегося занавеса пытается смягчить ситуацию, обозначая причиной разрыва ДРСМД действия Китая, который не являлся частью соглашения и размещал соответствующие ракеты.

Маятник разрядки пока раскачивается

Трамп воспринимает договоренности по международной безопасности, как бизнесмен обоюдовыгодные соглашения, которые можно при подозрении на затрудненность в исполнении сторонами их отдельных пунктов выбросить в урну, уведомив об этом делового партнера, коли за это не придется платить компенсации. Примерно так 45-й президент США поступил по отношению к ядерному соглашению с Ираном. Так он специально довел до точки невозврата ДРСМД, возможно, предполагая далее под нажимом добиваться от России нового аналогичного договора, но уже на условиях американского доминирования.

Однако, на самом деле масштабные договоренности по сдерживанию вооружений являются в превалирующей мере хрупкой точкой отсчета для создания гарантий от взрывоопасной эскалации напряженности, чем сделкой деловых партнеров.

В истории с провоцированием конца ДРСМД Трамп, очевидно, хотел продемонстрировать силу собственного выверенного прагматичного подхода, больше присущего многоопытному предпринимателю, нежели политику. И на выходе его прагматизм обернулся глобальным политическим авантюризмом. Россия явно теперь не будет умолять Трампа о срочной разработке нового аналогичного договора и не побежит, сверкая пятками, навстречу исполнениям его личных директив по формированию системы международной безопасности.

Особенно притом, что маятник не исключенной разрядки постоянно раскачивается в Вашингтоне, отнюдь пока не застывая в благоприятном положении: у президентов США и России в последние месяцы наметился переговорный процесс, но на днях Трампом же подписано введение новых антироссийских санкций.

Между тем еще в конце прошлого года член сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес, член комитета по Вооруженным силам Джек Рид, заместитель председателя сенатского комитета по разведке Марк Уорнер и ряд других сенаторов от демократической партии обращались с открытым письмом к президенту США, в котором проявили обеспокоенность в связи с намерением Белого дома разорвать в одностороннем порядке ДРСМД. С их точки зрения, отказ США от ДРСМД отвлечет внимание мировой общественности от «злонамеренного поведения» России демонстрацией того, что Штаты «готовы уничтожить свои обязательства в одностороннем порядке без какой-либо стратегической альтернативы».

Тогда же замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков высказался, что Россия осуждает действия США, которые шантажируют Москву в сфере стратегической стабильности. Наряду с этим председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев обозначил посыл Вашингтона связанным со стремлением разместить вооружение средней и меньшей дальности непосредственно у границ России.

Из истории вопроса

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан в качестве бессрочного 8 декабря 1987 года и начал действовать 1 июня 1988 года. По ДРСМД стороны обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности.

В конце 1980-х годов ДРСМД закрепил набиравшие тогда силу тенденции разрядки напряженности. Именно этот Договор когда-то был одним из фундаментальных документов, предопределивших то, что мир прожил без глобальной войны в последние 30 лет.

США заявили о нарушении Россией ДРСМД в июле 2014 года, после чего аналогичные пассажи Вашингтона не раз повторялись. В России же говорили, что ДРСМД, напротив, нарушается со стороны США. Кстати, еще в бытность министром обороны РФ Сергей Иванов в связи с ДРСМД высказывался, подразумевая этот Договор нуждающимся в расширении его участников, что России естественно было бы иметь на вооружении ракеты средней и меньшей дальности хотя бы потому, как они есть у Индии, Пакистана, Кореи, Китая, Ирана и Израиля.

1 февраля 2019 года Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода США из ДРСМД. На следующий день президент РФ Владимир Путин оповестил, что Россия в ответ на действия США также приостанавливает участие в Договоре, а Министерство обороны РФ заявило: США начали подготовку к производству ракет, запрещенных этим Договором, за два года до того, как объявили о выходе из ДРСМД. 31 июля 2019 года советник Трампа по нацбезопасности Болтон официально подтвердил, что 1 августа 2019 года США выйдут из Договора. В свою очередь 2 августа 2019 года МИД РФ официально сообщило о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Между тем Москва до начала в октябре 2018 года соответствующих разрушительных инициатив Дональда Трампа не собиралась прекращать действие ДРСМД, а надеялась на его совершенствование, не исключая в перспективе и гипотетического расширения диапазона участников.

Москва как помеха для доминирования

Отказ от ДРСМД означает новое качество угрозы не только России, но и ЕС. Впрочем, Трампу присуще принципиально игнорировать интересы европейских партнеров, о чем говорит и торговое давление на Евросоюз. Разрыв ДРМСД уже стал еще одной проблемной точкой во взаимоотношениях США с ведущими игроками ЕС.

В Вашингтоне и в Североатлантическом альянсе в последнее время часто, говоря о России, нарочито игнорируют ее реалии и задачи, воспринимая Москву не более, чем помехой для собственного доминирования в мире. В этом смысле показательны недавние не отличающиеся адекватностью слова президента Трампа о том, что СССР распался оттого, дескать, что его решили переименовать в Россию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который угрожал Москве ответными мерами за якобы ею осуществленный разрыв ДРСМД, 6 августа заявил, что присоединение Крыма к России, обозначенное им «аннексией», является последствием усиления конкуренции между великими державами. По его словам, в наше время государства-члены НАТО чаще сталкиваются с проблемами глобального характера, чем регионального, из-за конкуренции великих держав.

Наверно, Столтенберг представления не имеет или ничего знать не хочет про нелегитимный характер передачи Крыма УССР в 1954 году без ратификации союзным Верховным советом, про исторически особые судьбу и статус Севастополя, про массовое недовольство в Крыму с 1991 года отторжением от России. Впрочем, генсеку НАТО всё это безразлично и не нужно: он в принципе обеспокоен тем, что Россия жива-здорова, да еще имеет естественные для любой страны свои геополитические интересы.

В конце прошлого года представители республиканской партии сенатор Том Коттон и конгрессмен Лиз Чейни уже внесли законопроект, который ограничивает продление другого российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), заключенного в 2011 году. Срок действия СНВ-III заканчивается в 2021 году. Соглашение прописывало сокращение ядерных боеголовок до 1550, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. В связи со случившимся с ДРСМД шансы на продление СНВ-III тают на глазах.

Так что в ближайшее время международной безопасности, во многом привычно опиравшейся на российско-американские договоренности, останется уповать больше на благоразумие крупных стран, а, главное, на инстинкт самосохранения от широкомасштабной ядерной войны. Хочется надеяться, эти факторы в свое время и выведут отношения США и России из кризиса последних лет.