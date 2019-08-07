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Мощный взрыв прогремел во дворе в Магнитогорске

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Мощный взрыв прогремел во дворе в Магнитогорске

Магнитогорск, 7 августа. Мощный взрыв прогремел в среду утром в одном из дворов Магнитогорска по адресу улица Советской армии, 51, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб устанавливают причину взрыва. По предварительным данным, сработало взрывное устройство. В результате взрыва пострадал один человек, разрушений нет.

Пострадавшим оказался 34-летний Шехе Камолов, он находится в сознании. Взрыв был небольшой силы, но взрывное устройство было начинено болтами, гайками и другими поражающими элементами. Мужчина получил ранения от поражающих элементов. В момент госпитализации он находился в сознании. Гражданство пострадавшего пока не установлено.

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