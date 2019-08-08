Сирийские власти провели большую конференцию по восстановлению жилищного сектора

Дамаск, 8 августа. Первая Национальная конференция по жилищному строительству, организованная министерством общественных работ САР, прошла совсем недавно. Она получила название «Национальная стратегия жилищного строительства в Сирии». Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

На конференции обсуждались такие темы, как жилищные данные и статистика, региональное планирование и его роль в жилищном секторе, обеспечение земельных участков для строительства, источники финансирования в жилищном секторе, видение частного сектора и его связь с жилищными планами, законодательство, регулирующее жилищный сектор в Сирии.

В заявлении нашему корреспонденту министр жилищного строительства Сухейль Абдуллатиф отметил, что жилищный сектор серьезно пострадал во время кризиса. По его словам, существует настоятельная необходимость в мониторинге всех перемен и переопределении приоритетов. В связи с этим была сформирована рабочая группа, в которую вошли эксперты и заинтересованные стороны в этом секторе. Итоги их исследовательской работы и обсуждались на форуме «Национальная стратегия жилищного строительства в Сирии».

«Мы пытаемся быть интерактивной конференцией и надеемся, что представленные темы вызовут много участия и предложений со стороны правительственного сектора, связанного со строительством жилья. Мы также надеемся на участие государственных и частных банков, действующих в Сирии, и на участие министерства образования», — добавил министр.

Совместные комитеты Сирии и России подписали ряд соглашений о реконструкции пострадавшего жилья. Компании начали работу в данном направлении. Однако реконструкция не может быть сделана без учета всего ущерба и финансирования.

В связи с этим премьер-министр подчеркнул, что Сирия уже выработала две основные стратегии. Первая состоит в том, чтобы сорвать западную блокаду во всех ее формах, со всеми ее инструментами и ​​злонамеренными целями, а вторая в том, чтобы продолжить шаги по мобилизации сил и возможностей национальной экономики и создать законодательную, административную и нормативную среду для начала этапа реконструкции и строительства в сотрудничестве с дружественными и союзными народами.