Москва, 7 августа. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выявила у задержанных на незаконном митинге в Москве граждан долги на общую сумму 26 млн рублей, об этом сообщила замруководителя управления ФССП по Москве Евгения Клименко.

Несогласованная акция прошла в Москве 27 июля. Участие в незаконном митинге приняли около 3,5 тысячи человек, в том числе 700 журналистов. Сотрудники правоохранительных органов задержали за провокации около 1,1 тысячи митингующих, в их отношении были составлены административные протоколы.

«Среди задержанных есть физлица, которые являются должниками по нашим исполнительным производствам. Общая сумма задолженности — порядка 26 млн рублей», — заявила Клименко в комментарии телеканалу «Москва 24».

В ФССП добавили, что около 20% задержанных должников являются нетрудоустроенными мужчинами в возрасте до 25 лет. Представитель ведомства настоятельно рекомендовала должникам устроиться на работу и погасить долги.

По словам замруководителя управления ФССП, большую часть задолженности, 16 млн рублей, составляют неоплаченные кредиты. С задержанных были взысканы долги на сумму 6 млн рублей, а также 2 млн рублей неоплаченных налогов и штрафов. Кроме того, у задержанных выявили долги по алиментам на 800 тысяч рублей и долги по ЖКХ на 600 тысяч рублей.

Отметим, что трудоспособные, но безработные мужчины, подверженные информационному влиянию, принимают активное участие в незаконных сборищах и воплощают политические амбиции оппозиционеров, вместо того, чтобы обеспечивать себя и свои семьи.

Напомним, поводом для проведения незаконного митинга стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Московской городской думы Илью Яшина, Сергея Митрохина, Любовь Соболь и других сторонников блогера Алексея Навального из-за подделки избирательных документов. По данным Московской городской избирательной комиссии, в подписных листах сторонников Навального, в том числе Соболь, были обнаружены поддельные подписи, а также подписи умерших и несуществующих жителей столицы.