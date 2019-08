Мощный взрыв прогремел в Кабуле, сообщается о десятках пострадавших

Кабул, 7 августа. Сильный взрыв прогремел в столице Афганистана, в результате более 80 человек получили различные ранения. Об этом сообщает в среду информационное агентство AFP.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Афганистана, число пострадавших выросло до 80. В настоящее время о жертвах не сообщается.

Ранее местные СМИ сообщали о стрельбе на месте происшествия, однако представитель министерства внутренних дел страны Нусрат Рахими опроверг эту информацию.

Yesterday #Pakistani Politicians/Government Ministers and Generals said, they cannot guarantee Peace in #Afghanistan if #US @POTUS didn’t help us solve #Kashmir issue & today At least 34 people are wounded in the blast in #Kabul’s PD6, #Afghanistan #KabulBleedsAgain pic.twitter.com/HfuvfzKrCb