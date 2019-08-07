Роскачество рассказало о результатах проверки готовых завтраков

Москва, 7 августа. Роскачество провело исследование готовых завтраков и зафиксировало в более чем 50% проверенных шоколадных шариков превышение суточной нормы потребления сахара. Об этом говорится в среду на сайте организации.

Отмечается, что эксперты проверили 14 самых популярных в магазинах РФ торговых марок шоколадных шариков. Продукция была исследована по 50 критериям, включая проверку на содержание инородных примесей, пестицидов и бактерий, пишут «Известия».

Тщательное внимание специалисты уделили массовой доле сахарозы, так как этот параметр позволяет сделать вывод о пользе готового завтрака. В результате более чем в 50% проанализированной продукции массовая доля сахарозы превышала суточную норму сахара вдвое, пишет «ФедералПресс».

Во время технологической переработки углеводы, содержащиеся в подобных завтраках, переходят в категорию быстрых, поэтому после его употребления голод наступает уже через час, заявила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева.

Помимо этого, регулярное употребление готовых сухих завтраков может привести к нарушению метаболизма и появлению лишнего веса. Калорийность готовых завтраков, будь то хлопья или шоколадные шарики, составляет порядка 380 ккал в 100 граммах продукта, напоминает KP.ru.

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