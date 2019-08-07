Москва, 7 августа. Турция начала приемку поставленных Россией компонентов полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» на авиабазе Мюртед в Анкаре. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.

Турция начала приемку поставленной в июле партии С-400. Российские техники, прилетевшие в Турцию в начале августа, а также прошедшие обучение в РФ турецкие военные приступили к передаче и приемке первой партии С-400, доставленных в Анкару в июле 2019 года.

Как пишет ТАСС, источник уточнил, что это займет около двух месяцев. Он подчеркнул, что С-400 станут собственностью Турции «с момента подписания акта приема-передачи». Кроме того, с этого момента начнет действовать гарантийное техническое обслуживание С-400 российской стороной в течение полутора лет.

Напомним, приобретение Турцией российских зенитных ракетных систем С-400 не представляет каких-либо угроз для союзников по НАТО, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По данным главы внешнеполитического ведомства, Турция закупила С-400 для собственной защиты. Он подчеркнул, что это оружие не угрожает безопасности других государств, в том числе не опасно для стран Североатлантического альянса.

Чавушоглу также напомнил, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Турции купить у РФ С-400 является самостоятельным решением Анкары.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс заявил, что Турции необходимо выбрать между членством в НАТО и покупкой российских систем противовоздушной обороны С-400. По его словам, Турция продолжает двигаться в сторону покупки С-400, несмотря на то, что Вашингтон «сделал доступными для Турции системы ПРО «Patriot».

Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400 в 2017 году. Турецкая сторона должна получить четыре дивизиона С-400 на общую сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Контракт на поставку Турции российских зенитно-ракетных комплексов вызвал дипломатические трения между Вашингтоном и Анкарой. Власти США требуют от союзников из Турции забыть про российские системы и приобрести американские ЗРК Patriot. Со стороны турецких властей последовала твердая позиция. В настоящее время Турция не планирует отказываться от российских ЗРК даже при покупке Patriot.

Американские военные считают, что покупка Анкарой российских систем, сделает более уязвимыми истребители F-35, в разработке которых участвует Турция. В Вашингтоне заявили, что прекратят поставки Анкаре оплаченных истребителей F-35, пока турецкие власти не определятся по вопросу С-400.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что вопрос по С-400 закрыт, и Анкара не будет отказываться от покупки этих систем. Кроме того, Эрдоган назвал приобретение российских С-400 суверенным правом Турции.

Лидер РФ Владимир Путин на открытии заседания российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня сказал, что завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетной задачей для Москвы и Анкары.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев заявил, что после попытки государственного переворота в 2016 году Турция не боится делать антиамериканские заявления и ищет для себя более выгодные предложения, в частности контракт на закупку российских С-400.