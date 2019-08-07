В Москве начались проверки наличия полисов ОСАГО при помощи камер

Москва, 7 августа. В российской столице запущена в эксплуатацию система автоматической проверки наличия полиса ОСАГО при помощи камер, установленных на дорогах.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники, в настоящее время система работает в тестовом режиме, поэтому автовладельцам, которые не оформили ОСАГО, пока что рекомендуется это сделать.

«После окончания тестирования водителям без ОСАГО будет выписан штраф на сумму 800 рублей. Также гражданам предлагается позвонить на горячую линию РСА, если допущена ошибка», — сообщает издание.

К слову, в течение трех месяцев перед запуском системы, пока шло тестирование проекта, обнаружились более 700 тысяч машин без ОСАГО. Планируется, что вслед за Москвой, система будет введена в Петербурге и Казани, сообщает «Газета.ru».

Добавим, что в конце июля сайт ГИБДД России оказался временно недоступен после того, как на портале появился интерактивный раздел, собирающий информацию о камерах на дорогах.

Любого пользователя, пытающегося зайти на ресурс, встречает надпись: «Уважаемые посетители сайта, в настоящее время ведутся работы по совершенствованию интернет-сайта МВД России».