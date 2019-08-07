Москва, 7 августа. Федеральная таможенная служба России вводит в практику ежемесячный облет границы на вертолетах, чтобы выявлять попытки провоза санкционной продукции. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Рустам Якубов.

Таможенники России стали выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов. По его словам, в практику вводится ежемесячный облет границы на вертолетах с фиксацией мест дислокации, возможных путей и дорог доставки запрещенных грузов в Россию. Как пишет РИА Новости, вертолетов в ФТС много, но большинство из них ранее использовались по иному назначению. Якубов напомнил, что с 2017 года таможенники также выявляет санкционку с помощью беспилотной авиации Росгвардии.

Напомним, введенный в 2014 году запрет на ввоз в РФ продовольствия из некоторых стран и указ об уничтожении «санционки» стали ответом на антироссийские санкции Запада. В 2018 году Россельхознадзор сообщил, что за три года было уничтожено более 26 тысяч тонн санкционных продуктов.

Весной 2019 года Национальная мясная ассоциация предложила ввести запрет для граждан РФ на ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного использования, Геннадий Онищенко тогда резко раскритиковал это предложение.

Роспотребнадзор выступил с предложением запретить уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Ведомство также предлагает более рационально использовать пищевые отходы, например, в биоэнергетике. Напомним, в настоящее время в России действуют правила, предусматривающие уничтожение пригодной к употреблению пищевой продукции, если она просрочена или попала в страну в нарушение санкций. Эту практику Роспотребнадзор предлагает изменить.

«Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в предложении ведомства, подготовленного по запросу Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ).

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в целом поддерживает предложение Роспотребнадзора. Онищенко рассказал, что одно время в России ориентировались не только на календарные сроки годности продуктов, но и на их соответствие всем необходимым нормам.

Однако затем требование строго соблюдать сроки реализации продовольственных товаров было закреплено законодательно, и все стало более жестко. Геннадий Онищенко также рассказал, что одно время продукты с истекающим сроком годности пытались реализовывать за символическую цену среди малообеспеченных слоев населения, но от этой практики пришлось отказаться.

«Это превратилось в политическую проблему: дескать людям скармливают просрочку, и от этого решили отказаться. Я высказывал как вариант такое предложение: торговые сети не могут нарушать действующее законодательство, но, если они незадолго до конца срока реализации товара резко снизят на него цены, люди, не нарушая закон, смогут эти товары приобрести», — вспоминает Онищенко.

По словам первого зампреда комитета ГД, так же поступает любая рачительная хозяйка, разбирая свой холодильник: она сначала ставит на стол продукты, которые не могут долго храниться.